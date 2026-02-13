Sheinbaum responde a Adán Augusto por Andrea Chávez y subraya que en Morena ‘se gana la encuesta’

Noticias
/ 13 febrero 2026
    Sheinbaum responde a Adán Augusto por Andrea Chávez y subraya que en Morena ‘se gana la encuesta’
    Afirmó que cualquier persona interesada en contender por un cargo de elección popular deberá participar en el procedimiento correspondiente CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

En plena conversación interna sobre la sucesión en Chihuahua, la presidenta puso freno a las definiciones anticipadas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó entre risas a los dichos del senador Adán Augusto López, quien aseguró que la senadora Andrea Chávez, también de Morena, será la candidata a la gubernatura de Chihuahua.

El comentario del legislador se dio en días pasados, en un contexto en el que comienzan a circular definiciones anticipadas sobre perfiles rumbo a la contienda en esa entidad, sin que el partido haya iniciado formalmente su método de selección.

“Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, expresó Adán Augusto López.

Consultada al respecto, Sheinbaum destacó en su conferencia mañanera de este viernes 13 de febrero, en Palacio Nacional, los procesos que se realizan en Morena, junto con los partidos aliados, para definir a las candidatas y los candidatos.

“Es por encuesta, es un método muy bueno porque, además, no es encuesta a los militantes de Morena, sino es una encuesta abierta”, dijo al recordar que ella participó para la candidatura presidencial con otros integrantes del movimiento.

La mandataria añadió que, además del mecanismo de medición, “se tiene que garantizar obviamente la paridad, que sean mitad mujeres, mitad hombres en los puestos que se proponen”, al referirse a las reglas internas para las postulaciones.

En ese sentido, señaló que cualquier persona interesada en contender por un cargo de elección popular deberá participar en el procedimiento correspondiente y obtener el resultado requerido en la encuesta. “Entonces, cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular, pues tiene que ganar su encuesta (...)”, afirmó.

