Solicitan intervención de Sindicato por accidente de Interoceánico

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 29 enero 2026
    Solicitan intervención de Sindicato por accidente de Interoceánico
    Solicitan intervención de Sindicato por accidente de Interoceánico FOTO: VANGUARDIA

Las investigaciones de la Fiscalía General de República concluyeron que el siniestro fue provocado por exceso de velocidad

Ferrocarrileros de la sección sindical número 13 mostraron su inconformidad por la aprehensión de dos de sus compañeros, acusados de conducir a exceso de velocidad el tren interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre.

Tras conocer el informe que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), coincidieron en el propósito de pedir la intervención del dirigente nacional del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, para la defensa jurídica de sus compañeros.

TE PUEDE INTERESAR: Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

Molestos, indicaron que el informe busca proteger a los verdaderos responsables, porque no se consideraron otros aspectos que pudieron influir en el descarrilamiento. Conocemos a nuestros compañeros y son expertos en el manejo de trenes, añadieron.

No vamos a abandonar a nuestros compañeros, vamos a pedir que las investigaciones sean claras, que se valoren todos los factores. Ellos no pueden pagar culpas de otros, ellos deben ser liberados y regresar a su trabajo’, insistieron.

Los dos tripulantes, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, están detenidos en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas. De acuerdo con las autoridades, un tercer tripulante del tren descarrilado, Emilio Erasmo Canteros Méndez, está prófugo.

REANUDAN OPERACIONES TRENES CARGUEROS

Al cumplirse un mes del descarrilamiento del tren interoceánico de pasajeros, este jueves reanudaron sus operaciones los trenes de carga en el sureste del país, después que permanecieron inactivos por razones de seguridad.

En la madrugada de este jueves, un tren de unos 50 vagones jalado por seis locomotoras salió de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Salina Cruz, Oaxaca, aparentemente con destino a Chinameca, Veracruz, llevando maíz a una planta harinera en ese municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Ahora detienen a jefe de despachadores del Interoceánico por tragedia con 14 muertos

Horas después, otro tren también con 50 vagones cementeros, salió a la estación ferroviaria de Ciudad Ixtepec, con destino a la ciudad de Tonalá, Chiapas. Los trenes de pasajeros reanudarán sus servicios una vez que se cuente con la certificación internacional de las vías.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Trenes
Sindicatos

Localizaciones


Oaxaca
México

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
De descarriados a descarrilados

De descarriados a descarrilados
true

La mañanera presidencial: una fórmula que se agotó
Asesinan y queman a maestra en Veracruz. Su hija de 15 años y su novio de 16 son señalados como presuntos responsables del crimen.

Asesinan y queman a maestra en Veracruz; hija de 15 años y su novio de 16 los presuntos culpables
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta por el fraude ‘toque fantasma’.

Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte
En 1993, gastar $2,500 pesos en una consola como la Super Nintendo o el Sega CD era una inversión seria.

Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales
Favorito. El cantante británico amplía su paso por el Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de boletos entre sus fans.

¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa
El Real Madrid disputará la fase de Playoffs de la Champions League en busca de asegurar su lugar en los Octavos de Final del torneo europeo.

Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México