Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

El 27 de enero se reportó que las investigaciones, del descarrilamiento del Tren Interoceánico, han llegado a una conclusión por parte de la Fiscalía General de la República.

El descarrilamiento causó la muerte de 14 personas y varios heridos. El incidente se registró sobre la Línea Z, en el trayecto cercano al municipio de Nizanda, Oaxaca.

Desde el acontecimiento, el 28 de diciembre del 2025, las autoridades han proseguido con las indagatorias correspondientes para simplificar cuál fue el causante principal del siniestro.

Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, informó que la investigación del peritaje concluyó que el descarrilamiento ocurrió por exceso de velocidad.

Las autoridades determinaron que el tren iba a 65 kilómetros por hora, en vez de los establecidos 50 kilómetros por hora.

‘En cuanto a la información contenida en la caja negra de la locomotora guía, podemos señalar uno, que el tren llegó a velocidades de 111 km por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 km por hora. Lo que implica que transitaba 41 km por encima del de autorizado’ expresó la Fiscal.

Para enfatizar el hecho, Godoy agregó que el tren ‘llegó a la velocidad de 65 km/h en la curva en la que sucedió el siniestro cuando la máxima permitida en este punto era de 50 km/h, es decir, circulaba 15 km arriba del límite permitido’.

Godoy destacó que durante las investigaciones se revisaron los factores técnicos, normativos y topológicos. La recolección de la información, aclaró, fue procesada por peritos especialistas, en tópicos de criminalística de campo, topografía, seguridad industrial, tránsito terrestre, informática, ingeniera mecánica y eléctrica.

Tras la información recolectada, se pudo comprobar que no había daños en la maquinaria, vías o estructuras del Tren Interoceánico que pudiera provocar el descarrilamiento de los vagones.

Por ello, la Fiscal destacó que 'Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico. En cuanto a la información contenida en la caja negra de la locomotora guía, podemos señalar uno, que el tren llegó a velocidades de 111 km por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 km por hora. Lo que implica que transitaba 41 km por encima del de autorizado'.