Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 enero 2026
    Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

Autoridades de la Fiscalía General de la República afirman que tren iba a 65 kilómetros por hora, en vez los establecidos 50

El 27 de enero se reportó que las investigaciones, del descarrilamiento del Tren Interoceánico, han llegado a una conclusión por parte de la Fiscalía General de la República.

El descarrilamiento causó la muerte de 14 personas y varios heridos. El incidente se registró sobre la Línea Z, en el trayecto cercano al municipio de Nizanda, Oaxaca.

TE PUEDE INTERESAR: Tras 14 muertos, esperan dictamen de la FGR para reabrir el Tren Interoceánico

Desde el acontecimiento, el 28 de diciembre del 2025, las autoridades han proseguido con las indagatorias correspondientes para simplificar cuál fue el causante principal del siniestro.

Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, informó que la investigación del peritaje concluyó que el descarrilamiento ocurrió por exceso de velocidad.

Las autoridades determinaron que el tren iba a 65 kilómetros por hora, en vez de los establecidos 50 kilómetros por hora.

En cuanto a la información contenida en la caja negra de la locomotora guía, podemos señalar uno, que el tren llegó a velocidades de 111 km por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 km por hora. Lo que implica que transitaba 41 km por encima del de autorizado expresó la Fiscal.

Para enfatizar el hecho, Godoy agregó que el tren ‘llegó a la velocidad de 65 km/h en la curva en la que sucedió el siniestro cuando la máxima permitida en este punto era de 50 km/h, es decir, circulaba 15 km arriba del límite permitido’.

Godoy destacó que durante las investigaciones se revisaron los factores técnicos, normativos y topológicos. La recolección de la información, aclaró, fue procesada por peritos especialistas, en tópicos de criminalística de campo, topografía, seguridad industrial, tránsito terrestre, informática, ingeniera mecánica y eléctrica.

Tras la información recolectada, se pudo comprobar que no había daños en la maquinaria, vías o estructuras del Tren Interoceánico que pudiera provocar el descarrilamiento de los vagones.

TE PUEDE INTERESAR: Se deslinda empresa del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Por ello, la Fiscal destacó que ‘Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico. En cuanto a la información contenida en la caja negra de la locomotora guía, podemos señalar uno, que el tren llegó a velocidades de 111 km por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 km por hora. Lo que implica que transitaba 41 km por encima del de autorizado’.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Descarrilamiento
Trenes

Localizaciones


Oaxaca
México

Organizaciones


FGR

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habló sobre uno de los casos en tendencia más relevantes, recientemente: la desaparición de la influencer ‘La Nicholette’.

Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento
El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana).

Ley Federal del Trabajo: Este debe ser tu salario si trabajas el 2 de febrero, día de descanso oficial
Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
La delegación del Colegio Nicolás Bravo representó a Coahuila y a México en la Americas Cup 2026 realizada en Orlando, Florida.

Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas