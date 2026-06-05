Sufre Pemex repunte histórico de 333% en accidentes graves desde 2012

En la última conferencia de prensa en la que participó el anterior director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla (cuando reconoció que un derrame en el golfo de México fue responsabilidad de Pemex), se le cuestionó sobre las razones detrás del importante incremento de incidentes como derrames, incendios y fugas.

“Durante el primer trimestre de 2026, el índice de frecuencia de eventos de seguridad de procesos Tier 1 (graves) se ubicó en 0.26 (eventos por cada millón de horas-hombre trabajadas (MMhh)), un incremento de 333% respecto al primer trimestre de 2025, de 0.06 eventos” , reconoció la petrolera en su reciente informe financiero.

La seguridad operativa en Petróleos Mexicanos ( Pemex ) ha empeorado tanto que en el primer trimestre de 2026 se reportó el crecimiento más alto en incidentes de seguridad graves desde que hay registro en sus reportes financieros y operativos, a partir de 2012.

"El desarrollo de la industria petrolera ocurrió por el descubrimiento de Cantarell, pero había sido en Chiapas en la parte terrestre, estamos hablando del 79, y después de ahí vienen una serie de desarrollos en términos de infraestructura petrolera. Estamos hablando de más de 40 años; son ductos ya muy viejos que, por la política de inversiones que tuvo Pemex durante muchos años, se dedicó más tiempo a la extracción que al mantenimiento. De cualquier manera, tenemos un presupuesto para mantenimiento, damos seguimiento permanente a los ductos y detectamos cualquier pérdida de integridad Es un trabajo permanente con empresas que nos dan servicio” , comentó el pasado 16 de abril.

Un mes después, el directivo dejaría el puesto, que ahora ocupa Juan Carlos Carpio Fragoso, quien era director corporativo de Finanzas de la empresa estatal. Mientras tanto, los incidentes han continuado y, por ejemplo, esta semana se dio a conocer un derrame en Manzanillo, Colima, del cual se desconoce la causa.

El índice de frecuencia es el número de accidentes con lesiones incapacitantes que exponen Pemex, referido a los hechos por millones de horas-hombre (MMhh) de exposición al riesgo en el periodo considerado. Un accidente incapacitante es un suceso arrepentido que produce una lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, inmediata o posterior, en ejercicio o con motivo del trabajo.

El registro de este año se ha incrementado debido a que Pemex ha enfrentado diversos problemas operativos como incendios, derrames y fugas de gas o vapor.

Pemex explica que, en eventos muy graves, los análisis son conducidos por investigadores independientes, nacionales e internacionales, lo que fortalece la objetividad de las evaluaciones y la transparencia en la rendición de cuentas.

De hecho, ante esa situación, Pemex ha iniciado una segunda parte de auditorías al desempeño de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA); cuatro se realizaron en los centros de trabajo CPG Nuevo Pemex, en la Refinería Salina Cruz, en la Terminal Marítima Dos Bocas y en el Centro de Proceso Litoral Alfa.

Discrepancias

Aunado al incremento en incidentes de seguridad graves, las cifras al respecto se han modificado, en algunos casos restringidos, pues el reporte del primer trimestre del año pasado mostró un valor de 3.09 eventos de seguridad de procesos Tier 1 (graves), sin que se indique un cambio de metodología o de formulación del índice.

Pemex fue consultada por esta casa editorial sobre las grandes diferencias en las mediciones del índice, así como las razones para explicar el aumento reconocido de ocurrencia de incidentes graves al inicio del presente año, pero no estuvo disponible de inmediato para ofrecer una respuesta.