Asume exdirector de Pemex Dirección del Instituto Nacional de Estudios de Energía Limpia

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    Asume exdirector de Pemex Dirección del Instituto Nacional de Estudios de Energía Limpia
    Padilla fue cuestionado por su gestión en Pemex, con una baja en la producción de petróleo crudo, fallas en refinación y otros temas. CUARTOSCURO

En seis años, el INEEL sufrió una caída drástica en su número de proyectos anuales, que pasaron de 154 a 66

Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), asumió este miércoles la Dirección General del Instituto Nacional de Estudios de Energía Limpia (INEEL).

“Recibo un INEEL con una sólida trayectoria, integrado por mujeres y hombres altamente capacitados, cuyo trabajo ha sido clave para el desarrollo tecnológico del sector energético nacional.

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“Asumo con honor y responsabilidad la Dirección del INEEL. Dedicaré toda mi experiencia, conocimiento, entrega y esfuerzo a fortalecer el potencial científico y tecnológico del Instituto”, afirmó Rodríguez Padilla durante la ceremonia de presentación este miércoles, de acuerdo con un post publicado en la cuenta de X del Instituto.

De igual manera, el Instituto posteó que la llegada de Rodríguez Padilla fortalece las capacidades de la institución para contribuir a la transición energética del País.

El Instituto se ha visto vulnerado en los últimos siete años, debido a la falta de recursos presupuestales, de acuerdo con el programa de actividades 2026-2030 publicado recientemente.

Según el documento, de 2018 a 2024 el número de proyectos anuales pasó de 154 a 66, una caída acumulada de 57 por ciento, con una reducción en investigación básica, aplicada, desarrollo tecnológico, innovación y servicios técnicos especializados, lo que causó un rezago tecnológico y disminución de sus ingresos.

“La falta de inversión resultó en equipos obsoletos y limitó el desarrollo de nuevos laboratorios de pruebas y sistemas experimentales para apoyar al uso de energías limpias, energías renovables y eficiencia energética, entre otras”, señala el documento.

Además, este año, la plantilla se compone de 551 especialistas con posgrado, 41 por ciento menos de los 938 que tenían en 2018, siendo el área de investigación la más afectada, con la desaparición de 253 plazas.

Precisamente, señala el análisis, la principal debilidad del Instituto es que carece de personal para apoyar en la transición energética, así como falta de recursos y una infraestructura obsoleta o desactualizada.

Rodríguez Padilla fue director de Pemex del 1 de octubre de 2024 al 14 de mayo pasado, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció su salida para convertirse en director del INEEL.

Padilla fue cuestionado por los malos resultados operativos en Pemex, con una baja en la producción de petróleo crudo, fallas en el Sistema Nacional de Refinación y una elevada deuda financiera y con sus proveedores.

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