Suma Harfuch a Miguel Torruco Garza: va a Subsecretaría de Prevención de las Violencias

Este martes, Miguel Torruco Garza se incorporó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como subsecretario de Prevención de las Violencias, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch.

De acuerdo con un comunicado de la SSPC, Torruco Garza se suma a la Secretaría de Seguridad con el objetivo de fortalecer la prevención desde las causas, mediante políticas públicas integrales, coordinadas “a la construcción en los territorios”.

“En este marco, durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de la República, el pasado 24 de febrero, presentó el programa “México Imparable”, mediante el cual se construirán 100 Centros Comunitarios en todo el país, ubicados en territorios estratégicos para la construcción de paz”, informó la SSPC.