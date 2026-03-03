Suma Harfuch a Miguel Torruco Garza: va a Subsecretaría de Prevención de las Violencias

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 marzo 2026
    Suma Harfuch a Miguel Torruco Garza: va a Subsecretaría de Prevención de las Violencias
    Torruco fue diputado federal en la LXV Legislatura, cargo desde el que presentó más de 50 iniciativas. TOMADA DE REDES
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

La SSPC señaló que Torruco fortalecerá la prevención a través de la construcción de paz en territorios

Este martes, Miguel Torruco Garza se incorporó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como subsecretario de Prevención de las Violencias, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch.

De acuerdo con un comunicado de la SSPC, Torruco Garza se suma a la Secretaría de Seguridad con el objetivo de fortalecer la prevención desde las causas, mediante políticas públicas integrales, coordinadas “a la construcción en los territorios”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum mete presión a reforma electoral: podría enviarla mañana y mantiene ‘no negociables’ dos ejes

“En este marco, durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de la República, el pasado 24 de febrero, presentó el programa “México Imparable”, mediante el cual se construirán 100 Centros Comunitarios en todo el país, ubicados en territorios estratégicos para la construcción de paz”, informó la SSPC.

Estos espacios, señaló, estarán enfocados en juventudes e integrarán deporte, cultura y atención a la salud como ejes estratégicos para prevenir violencias y “reconstruir el tejido social desde las comunidades”.

Según el boletín, la Subsecretaría encabezada por Miguel Torruco impulsará acciones territoriales y comunitarias, mediante coordinación interinstitucional, “basadas en civismo, educación, deporte, cultura, salud mental y participación social” con la finalidad de “construir una cultura de paz”.

“La prevención de las violencias comienza con la atención a las causas, generando horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte”, dijo el funcionario tras asumir este encargo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Elementos de seguridad arrestaron a Marco Antonio ‘N’ por el delito de delincuencia organizada y vinculación al caso Ayotzinapa

Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, tras vincularlo a caso Ayotzinapa
No tan fácil

No tan fácil
true

Sheinbaum, ni Maduro ni el ayatola
La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta por pederastia agravada tras el embarazo de una niña de 11 años en Soyaló, Chiapas.

Nuevo caso de embarazo infantil ahora en Chiapas; hombre abusó sexualmente de su hijastra de 11 años
Un viejo enfrentamiento entre Andrés García y Carmen Salinas vuelve a cobrar fuerza tras las recientes declaraciones virales en el podcast Penitencia, donde se lanzaron acusaciones sin pruebas sobre supuestos rituales.

¿Andrés García tenía razón?... aseguró que Carmen Salinas ‘no le rezaba a Dios sino al diablo’
El registro iniciará el 2 de abril con módulos en todo el país y requisitos específicos según la edad.

¿Qué es la Credencial Universal de Salud?... así puedes registrarte en abril y estos son los requisitos para tramitarla
Un nuevo frente frío 38 ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Eiichiro Oda confirmó que el legendario tesoro de One Piece es real

El One Piece ha sido revelado: Eiichiro Oda confirma un tesoro real escondido en el océano