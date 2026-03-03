Sheinbaum mete presión a reforma electoral: podría enviarla mañana y mantiene ‘no negociables’ dos ejes

/ 3 marzo 2026
    Sheinbaum mete presión a reforma electoral: podría enviarla mañana y mantiene ‘no negociables’ dos ejes
    La Presidenta ajusta su iniciativa electoral antes de enviarla al Congreso, con cambios para acotar el alcance de algunos artículos. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

En el centro quedan la reconfiguración de plurinominales y una reducción de costos que anticipa debate con todos los partidos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que este martes hará una última revisión a su propuesta de reforma electoral y no descartó que sea enviada al Poder Legislativo mañana miércoles, tras ajustar artículos que, dijo, no estaban estrictamente vinculados con la materia electoral.

La Mandataria explicó que el proyecto original incluía disposiciones adicionales que podían interpretarse como una regulación más amplia, y mencionó como ejemplo un planteamiento sobre el uso de inteligencia artificial en campañas, el cual decidió corregir para evitar que pareciera una regulación general de publicaciones en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Ante conflicto en Medio Oriente, 121 mexicanos han sido evacuados: SRE

Había cuestiones en algunos artículos que no tenían que ver con lo electoral [...] cuando se trata, por ejemplo, de que si se usa inteligencia artificial en una campaña tiene que decir en grande ‘inteligencia artificial’, lo plantearon en un artículo que no era electoral. Yo ya no estoy de acuerdo porque parece que estamos regulando todas las publicaciones en redes sociales. Ese es otro tema”, declaró.

Ante la pregunta sobre cuándo enviará la reforma, respondió: “Ahora en la tarde la reviso, lo están trabajando para ya poderla enviar, si no hoy en la noche o mañana temprano”, al referirse al cierre del documento.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo caso de embarazo infantil ahora en Chiapas; hombre abusó sexualmente de su hijastra de 11 años

Como antecedente, subrayó que la iniciativa sostiene dos ejes centrales. El primero es eliminar las listas de candidaturas plurinominales definidas por las cúpulas partidistas, manteniendo la representación proporcional, pero con candidaturas que, dijo, serían votadas directamente por la ciudadanía; en el caso del Senado, propuso conservar mayoría y primera minoría y eliminar la lista plurinominal.

El segundo eje, señaló, es la reducción de costos del sistema político-electoral, lo que incluye financiamiento a partidos, presupuesto del Instituto Nacional Electoral y remuneraciones de diputados locales. “Que no cueste tanto. Que los partidos no tengan tanto dinero, que el INE no tenga tanto dinero, que los diputados locales no ganen tanto”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Se deslinda Partido Verde de posturas de sus legisladores sobre la reforma electoral

Cuestionada sobre presuntas diferencias con partidos aliados, defendió la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aunque reconoció que no existe coincidencia general para eliminar listas plurinominales ni para reducir recursos, y mencionó que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano tampoco están de acuerdo con esos planteamientos.

Sheinbaum añadió que presentará la propuesta y que su aprobación dependerá del Congreso: “Yo la voy a presentar; si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente”, y recordó que la reforma electoral forma parte de sus 100 compromisos; indicó que otros puntos, como la prohibición del nepotismo y la no reelección, ya fueron aprobados para aplicarse en 2030.

Finalmente, afirmó que la definición sobre alianzas rumbo a 2027 corresponderá a Morena y a las fuerzas políticas involucradas, mientras que ella se enfocará en presentar la iniciativa comprometida: “Si decido, me critican por autoritaria; y si no decido, también me critican. A unos les toca decidir una cosa y a mí me toca decidir otra”, concluyó.

El Universal

El Universal

