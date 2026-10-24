Suprema Corte promueve diálogo sobre diversidad cultural e impulsa bibliotecas como espacios de comunidad

Integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autoridades judiciales propusieron la integración de nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, para desarrollar formatos escritos y acervos bibliográficos que garanticen la preservación de las lenguas indígenas en el país. El planteamiento tuvo lugar en la sede de la Biblioteca Central Silvestre Moreno Cora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el conversatorio “Voces de la diversidad: la biblioteca como espacio multicultural”, organizado en el marco del Día Internacional de las Bibliotecas y de la primera edición del Festival Manaque.

Digitalización y tecnología para acervos originarios Salvador Reyes Equiguas, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, expuso que el resguardo de la memoria colectiva exige que las lenguas originarias cuenten con soportes documentales y formatos escritos estandarizados. En su intervención, Reyes Equiguas subrayó que el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, tales como modelos de inteligencia artificial, resulta viable para sistematizar, traducir y catalogar textos que fortalezcan la transmisión cultural de los pueblos indígenas. Por su parte, Carlos López Regino, coordinador de Documentación, Acervos y Sistema de Información del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM), señaló que la red pública debe priorizar la adquisición y difusión de material bibliográfico en idiomas autóctonos para ampliar su alcance entre lectores no especializados.

Espacios de difusión y patrimonio documental López Regino indicó que los recintos documentales deben operar como plataformas activas a través de talleres, exposiciones y foros que permitan a los autores indígenas acceder directamente a la esfera pública. El panel, moderado por Marisol Vázquez Piñón, titular de la Biblioteca Central Silvestre Moreno Cora, abordó los siguientes ejes técnicos: 1. Metodologías para catalogar, preservar y estudiar el patrimonio bibliográfico de pueblos y comunidades originarias. 2. Estrategias operativas para diseñar servicios bibliotecarios orientados a comunidades con diversidad lingüística. 3. Transformación de archivos y centros de documentación en espacios de interacción social y memoria comunitaria.

Al cierre de la sesión, Gustavo Meixueiro Nájera, director general del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Corte, entregó los reconocimientos a los ponentes. La jornada forma parte del circuito cultural impulsado por la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico de la Ciudad de México (RBACH), organismo conformado por más de 60 acervos e instituciones documentales de la capital.