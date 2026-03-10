Suspenden inicio de juicio oral de exalcalde de Tequila acusado de nexos con el CJNG

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 10 marzo 2026
    Suspenden inicio de juicio oral de exalcalde de Tequila acusado de nexos con el CJNG
    El exalcalde jalisciense enfrenta cargos por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado. ESPECIAL

Resuelve juez que primero se debe pronunciar sobre el amparo que presentó Diego Rivera con el que busca que se suspenda su vinculación a proceso

Un juez federal frenó la apertura a juicio oral en el proceso penal que se sigue al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ello, hasta que se pronuncie sobre la suspensión definitiva en el amparo que el morenista tramitó a principios de marzo contra la vinculación a proceso que se le dictó en febrero pasado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado, y que lo mantiene preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

TE PUEDE INTERESAR: Retrocede México cinco lugares en Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa

En acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, concedió al expresidente municipal la suspensión provisional para efectos de que Mario Elizondo Martínez, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el Almoloya de Juárez (Altiplano), “lleve a cabo las diligencias necesarias a efecto de que continúe el procedimiento en la causa penal 39/2026 y la suspenda una vez concluida la etapa intermedia hasta en tanto se le notifique sobre la suspensión definitiva”.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), Diego Rivera Navarro fusionó la actividad criminal con el poder político para extorsionar, secuestrar, torturar y amedrentar a comerciantes, artesanos y empresarios del ramo tequilero, con apoyo del CJNG.

La investigación del caso refiere que el exalcalde amedrentaba a comerciantes y empresarios de la localidad diciéndoles que lo apoyaba el Cártel Jalisco Nueva Generación y que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, era el patrón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Extorsiones
Justicia

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Gasolinazo: Un toque de realidad

Gasolinazo: Un toque de realidad
true

Reforma electoral: La amenaza de la doctora Sheinbaum al Partido Verde
En ‘la mañanera’, el titular de Defensa reveló detalles del operativo que derivó en la muerte del líder del CJNG.

Antes de disparar, se le pidió a ‘El Mencho’ entregarse: secretario de Defensa
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Después de años de hermetismo, el rostro de Miguel, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fue captado por cámaras en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Las imágenes desataron revuelo en el mundo del espectáculo.

Revelan el rostro de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a un entrenador acusado de acoso y abuso sexual contra una menor de 14 años en Guadalupe, Nuevo León.

Cae entrenador de handball acusado de abuso sexual, en NL