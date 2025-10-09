Tras 36 días, localizan con vida a María Isabella, menor reportada como desaparecida después de tomar un camión

México
/ 9 octubre 2025
    Tras 36 días, localizan con vida a María Isabella, menor reportada como desaparecida después de tomar un camión
    María Isabella, reportada como desaparecida en Tlalpan, Ciudad de México, fue localizada con vida por la FGJCDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas FOTO: VANGUARDIA

La Fiscalía de CDMX confirmó la localización con vida de María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, tras 36 días de búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que María Isabella Orozco Lozano, adolescente de 16 años reportada como desaparecida desde el 2 de septiembre, ha sido localizada con vida gracias a las diligencias de la institución en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP).

De acuerdo con la nota informativa emitida por la Fiscalía, la adolescente fue encontrada el 8 de octubre en un domicilio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en compañía de una persona de su círculo cercano.

La intervención fue posible gracias a información obtenida por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

PRIMERAS INVESTIGACIONES SOBRE LA DESAPARICIÓN DE MARÍA ISABELLA SEÑALAN QUE NO FUE VÍCTIMA DE DELITO

María Isabella fue trasladada a la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede), donde se siguió el protocolo de atención a víctimas, con el objetivo de verificar su estado de salud y asegurar su reunión con la familia.

Las primeras indagatorias sugieren que no fue víctima de algún delito durante su ausencia.

QUÉ SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN DE MARÍA ISABELLA, OCURRIDA A INICIOS DE SEPTIEMBRE

Según la información proporcionada por la familia, María Isabella salió de su hogar en la colonia San Miguel Xicalco, alcaldía Tlalpan, alrededor de las 16:17 horas para abordar un autobús sobre la Carretera Federal a Cuernavaca, en la zona del Ajusco. Su destino se encontraba a solo 200 metros de su domicilio.

Las cámaras de seguridad cercanas, aunque con limitaciones técnicas, registraron el momento en que la joven interactuó con dos personas antes de subir a un vehículo de transporte público sin placas visibles, que llevaba publicidad de una marca de chocolates. Después de esta grabación, se perdió todo rastro de su paradero.

La madre de la adolescente, Pilar Lozano, indicó que resultaba inusual que su hija saliera sola, debido a que no tenía experiencia utilizando transporte público sin acompañamiento.

Ante su ausencia y la falta de respuesta a llamadas telefónicas, la familia inició de inmediato la búsqueda y presentó el reporte de desaparición ante las autoridades.

MARÍA ISABELLA SE REÚNE CON SU FAMILIA TRAS DESAPARECER MÁS DE 30 DÍAS

Tras conocerse la noticia de su localización, la familia pudo reunirse con María Isabella, poniendo fin a más de un mes de incertidumbre y activación de protocolos de búsqueda en la capital.

La FGJCDMX resaltó que este caso se resolvió gracias a la coordinación interinstitucional y la utilización de información estratégica obtenida por la Policía de Investigación y la SSC, destacando la importancia de la colaboración entre autoridades y la Comisión de Búsqueda de Personas para la localización de menores.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

