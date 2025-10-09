Tras 36 días, localizan con vida a María Isabella, menor reportada como desaparecida después de tomar un camión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que María Isabella Orozco Lozano, adolescente de 16 años reportada como desaparecida desde el 2 de septiembre, ha sido localizada con vida gracias a las diligencias de la institución en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP).

De acuerdo con la nota informativa emitida por la Fiscalía, la adolescente fue encontrada el 8 de octubre en un domicilio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en compañía de una persona de su círculo cercano.

La intervención fue posible gracias a información obtenida por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

PRIMERAS INVESTIGACIONES SOBRE LA DESAPARICIÓN DE MARÍA ISABELLA SEÑALAN QUE NO FUE VÍCTIMA DE DELITO

María Isabella fue trasladada a la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede), donde se siguió el protocolo de atención a víctimas, con el objetivo de verificar su estado de salud y asegurar su reunión con la familia.

Las primeras indagatorias sugieren que no fue víctima de algún delito durante su ausencia.