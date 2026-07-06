Tras enfrentamiento, elementos de seguridad detienen a 3 y abaten a 10 personas armadas

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    Tras enfrentamiento, elementos de seguridad detienen a 3 y abaten a 10 personas armadas
    Detienen a tres personas armadas en Sinaloa Vanguardia

El incidente se deriva de un ataque con explosivos que recibieron elementos de la Marina en San Marcos de Mazatlán

El 6 de julio, el Gabinete de Seguridad informó la detención de 3 personas, tras un operativo que concluyó con el abatimiento de 10 individuos en el municipio de El Rosario, en Sinaloa.

Según el informe de la agencia de seguridad, el enfrentamiento armado se derivó de un reforzamiento de elementos de seguridad. Se detalló que una unidad de la Secretaría de la Marina recibió agresiones por personas armadas. El incidente provocó que uno de los agentes falleciera y dos quedaran lesionados.

Aunque no se han dado detalles, el Gabinete de Seguridad destaca que el grupo armado pertenecía a una organización criminal, pero no ha especificado a cuál. Según la agencia, el incidente se deriva de los acontecimientos en la comunidad San Marcos de Mazatlán, Sinaloa.

Los elementos de las secretarías llevaban a cabo labores de sondeo y monitoreo de ríos y presas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua. Sin embargo, fueron emboscados con artefactos explosivos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desatan-narcobloqueos-y-balaceras-en-cotija-michoacan-JD20894863

Tras el enfrentamiento, elementos de seguridad incautaron armas, municiones y equipo táctico.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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