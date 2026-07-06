Tras enfrentamiento, elementos de seguridad detienen a 3 y abaten a 10 personas armadas
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El incidente se deriva de un ataque con explosivos que recibieron elementos de la Marina en San Marcos de Mazatlán
El 6 de julio, el Gabinete de Seguridad informó la detención de 3 personas, tras un operativo que concluyó con el abatimiento de 10 individuos en el municipio de El Rosario, en Sinaloa.
Según el informe de la agencia de seguridad, el enfrentamiento armado se derivó de un reforzamiento de elementos de seguridad. Se detalló que una unidad de la Secretaría de la Marina recibió agresiones por personas armadas. El incidente provocó que uno de los agentes falleciera y dos quedaran lesionados.
Aunque no se han dado detalles, el Gabinete de Seguridad destaca que el grupo armado pertenecía a una organización criminal, pero no ha especificado a cuál. Según la agencia, el incidente se deriva de los acontecimientos en la comunidad San Marcos de Mazatlán, Sinaloa.
Los elementos de las secretarías llevaban a cabo labores de sondeo y monitoreo de ríos y presas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua. Sin embargo, fueron emboscados con artefactos explosivos.
Tras el enfrentamiento, elementos de seguridad incautaron armas, municiones y equipo táctico.