Tras enfrentamiento, elementos de seguridad detienen a 3 y abaten a 10 personas armadas

El 6 de julio, el Gabinete de Seguridad informó la detención de 3 personas, tras un operativo que concluyó con el abatimiento de 10 individuos en el municipio de El Rosario, en Sinaloa.

Según el informe de la agencia de seguridad, el enfrentamiento armado se derivó de un reforzamiento de elementos de seguridad. Se detalló que una unidad de la Secretaría de la Marina recibió agresiones por personas armadas. El incidente provocó que uno de los agentes falleciera y dos quedaran lesionados.

Aunque no se han dado detalles, el Gabinete de Seguridad destaca que el grupo armado pertenecía a una organización criminal, pero no ha especificado a cuál. Según la agencia, el incidente se deriva de los acontecimientos en la comunidad San Marcos de Mazatlán, Sinaloa.