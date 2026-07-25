Tras incautamiento de un inmueble en Reynosa descubren que criminales operaban ¡su propia refinería!

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    Tras incautamiento de un inmueble en Reynosa descubren que criminales operaban ¡su propia refinería!
    El Ejército no reportó detenidos en el operativo del pasado martes, en el que participaron elementos de la FGR y Pemex. Reforma

Se aseguraron 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos, que sería récord para el Estado de Tamaulipas

Por Cesar Esteban Flores Rodríguez, Agencia Reforma.

REYNOSA- Ejército reveló incautamiento de inmueble en Reynosa, que contaba con infraestructura de procesamiento y transportación de gasolinas.

Asimismo, se aseguraron 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos, que sería récord para el Estado, y, aunque el reporte militar no lo detalló, el combustible decomisado tendría un valor superior a los 90 millones de pesos, según incautaciones previas hechas en Tamaulipas.

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Sin embargo, el Ejército no reportó detenidos en el operativo del pasado martes, en el que participaron elementos de la FGR y Pemex.

Expertos relacionaron el complejo con la “ordeña” de ductos, por los que circulan entre las refinerías de Pemex combustibles sin terminar, para desalentar su robo, y que en el mercado clandestino es llamado “diésel negro”.

$!Ejército informó sobre un incautamiento de inmueble en Reynosa, que contaba con infraestructura de procesamiento y transportación de gasolina.
Ejército informó sobre un incautamiento de inmueble en Reynosa, que contaba con infraestructura de procesamiento y transportación de gasolina. Reforma

La FGR no ha dado a conocer el caso y, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía federal en Reynosa, donde tiene su sede estatal, darán su informe hasta completar la carpeta de investigación.

La autoridad militar no precisó la ubicación y fuentes de la Octava Zona aseguraron que se encontraba en una zona despoblada próxima al ·rea urbana de Reynosa.

$!Durante el operativo se aseguraron 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos, que sería récord para el Estado de Tamaulipas,
Durante el operativo se aseguraron 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos, que sería récord para el Estado de Tamaulipas, Infografía: Reforma

De acuerdo con fotos del inmueble que compartió el Ejército, dos especialistas consultados consideraron que estaría en alguno de los corredores por los que circulan ductos y donde hay centros de almacenamiento de combustibles en Reynosa, uno de los principales puntos de importación de gasolinas y diésel de Tamaulipas.

En el sitio, informó el Ejército, se encontraron 7 tanques verticales de almacenamiento fijos, similares a los que tiene una refinería, y 11 tanques de almacenamiento móvil, con capacidad de hasta 80 mil litros cada uno.

Entre el equipo asegurado destacan seis pipas, seis tractocamiones, ocho motobombas y tres generadores de energía eléctrica. Además de las instalaciones para producir gasolinas y diésel sin procesos complejos.

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