Tren de Ferromex se descarrila en Aguascalientes

El 19 de marzo se reportó el descarrilamiento de un tren de carga en Aguascalientes. El siniestro ferroviario ocurrió en la mañana del jueves, próximo a la comunidad Estación de Chora, en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. Testigos grabaron el incidente y se volvió viral en redes, como la plataforma de X.

Las autoridades y operativos de emergencia acordonaron las delimitaciones del accidente y se desplegó una búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes. Tras la investigación inicial, se reportaron dos desaparecidos, cinco heridos y un muerto. Se destacó que los desaparecidos, y el fallecido, son de nacionalidad hondureña.

El tren es operado por Ferromex. El principal material de transporte era carbón, desde San Francisco de los Romo en dirección a Coahuila. Se detalló que aproximadamente 10 vagones salieron de las vías durante una reacción en cadena, frente al restaurante Estación Agrosutti.

En la investigación preliminar, se estimó que uno de los principales culpables del siniestro fue el ‘robo de durmientes’, lo que pudo haber debilitado la infraestructura ferroviaria. No obstante, los peritos no han descartado la posibilidad de que el siniestro haya ocurrido por una ‘falla mecánica’ o problemas en los rieles.