Tren de Ferromex se descarrila en Aguascalientes

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México
/ 19 marzo 2026
    Tren de Ferromex se descarrila en Aguascalientes
    En redes sociales se difundió el metraje del siniestro del tren de carga en Aguascalientes Vanguardia

Se detalló que aproximadamente 10 vagones salieron de las vías, en un trayecto de San Francisco de los Romo en dirección a Coahuila

El 19 de marzo se reportó el descarrilamiento de un tren de carga en Aguascalientes. El siniestro ferroviario ocurrió en la mañana del jueves, próximo a la comunidad Estación de Chora, en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. Testigos grabaron el incidente y se volvió viral en redes, como la plataforma de X.

Las autoridades y operativos de emergencia acordonaron las delimitaciones del accidente y se desplegó una búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes. Tras la investigación inicial, se reportaron dos desaparecidos, cinco heridos y un muerto. Se destacó que los desaparecidos, y el fallecido, son de nacionalidad hondureña.

El tren es operado por Ferromex. El principal material de transporte era carbón, desde San Francisco de los Romo en dirección a Coahuila. Se detalló que aproximadamente 10 vagones salieron de las vías durante una reacción en cadena, frente al restaurante Estación Agrosutti.

En la investigación preliminar, se estimó que uno de los principales culpables del siniestro fue el ‘robo de durmientes’, lo que pudo haber debilitado la infraestructura ferroviaria. No obstante, los peritos no han descartado la posibilidad de que el siniestro haya ocurrido por una ‘falla mecánica’ o problemas en los rieles.

TE PUEDE INTERESAR:

Al sitio del accidente, acudieron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y funcionarios del Instituto Nacional de Migración para registrar la situación migratoria de los afectados.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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