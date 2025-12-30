Tren interoceánico opera con convoyes británicos de los años 70

Material ferroviario usado, adquirido en Reino Unido y Estados Unidos, conforma la base del Tren Interoceánico, con convoyes fabricados entre 1954 y 1982

Un artículo publicado en el portal especializado trains.com en septiembre del 2023, informa que México adquirió en el Reino Unido locomotoras y vagones de pasajeros usados, que fueron fabricados entre 1976 y 1982, y que terminaron incorporados al Tren Interoceánico.

Son trenes británicos High Speed Train (HST) que tienen entre 44 y 50 años de haber entrado en operación.

El equipo principal del Interoceánico está compuesto por 11 coches remolque y tres locomotoras diésel HST Clase 43, procedentes de operadores británicos como Great Western Railway y LNER que fueron modernizados, a media vida, incluyendo la instalación de nuevos motores.

A este parque se suma equipo estadounidense: locomotoras SD70M ex-Union Pacific, coches Amfleet ex-Amtrak y un coche domo construido en 1954.

El texto subraya que, aunque se trata de material usado y de varias décadas de antigüedad, su incorporación permitiría iniciar servicios de pasajeros en el corto plazo.

