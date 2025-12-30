Tren interoceánico opera con convoyes británicos de los años 70

Un artículo publicado en el portal especializado trains.com en septiembre del 2023, informa que México adquirió en el Reino Unido locomotoras y vagones de pasajeros usados, que fueron fabricados entre 1976 y 1982, y que terminaron incorporados al Tren Interoceánico.

Son trenes británicos High Speed Train (HST) que tienen entre 44 y 50 años de haber entrado en operación.

El equipo principal del Interoceánico está compuesto por 11 coches remolque y tres locomotoras diésel HST Clase 43, procedentes de operadores británicos como Great Western Railway y LNER que fueron modernizados, a media vida, incluyendo la instalación de nuevos motores.

A este parque se suma equipo estadounidense: locomotoras SD70M ex-Union Pacific, coches Amfleet ex-Amtrak y un coche domo construido en 1954.

El texto subraya que, aunque se trata de material usado y de varias décadas de antigüedad, su incorporación permitiría iniciar servicios de pasajeros en el corto plazo.