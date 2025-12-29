‘Cuando se descarrile el tren (Maya), ya va a ser otro pedo’; exhiben a familia de AMLO por corrupción en obras

La reaparición de los nombres de los hermanos López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a colocar en el debate público posibles conflictos de interés vinculados a dos de los principales proyectos de infraestructura del sexenio pasado: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con investigaciones publicadas por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, habrían intervenido en favor de personas cercanas para la obtención de contratos relacionados con estas obras emblemáticas.

Entre los señalados se encuentra el empresario Jorge Amílcar Olán, quien, según los reportajes, resultó beneficiado con contratos para el suministro de medicamentos y de balastro, material clave para la construcción de vías ferroviarias en el proyecto del Tren Maya.

En marzo de 2024 se dio a conocer un audio atribuido a una conversación entre Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del ex mandatario, en el que ambos hablan sobre presuntos sobornos para facilitar la aprobación de pruebas de calidad del balastro utilizado en la obra.

En el diálogo se menciona el pago de “mochadas” a un laboratorio cada determinado volumen de material, a cambio de emitir dictámenes favorables, así como comentarios sobre posibles consecuencias futuras en caso de fallas estructurales en el proyecto ferroviario:

Pedro Salazar (PS): “Al laboratorio hay que pasarle su mochada cada 3 mil metros cúbicos, para que autoricen y ya a la v...”.

Amílcar Olán (AO): “Así es...”.PS: “Cada 3 mil metros cúbicos ellos hacen un análisis del material, cómo está llegando. Entonces, cada 3 mil metros cúbicos para su mochadita, pa’ que den el palomazo que todo está bien”.

AO: Ok.

PS: “Ya cuando se descarrile el tren (Maya), ya va a ser otro pedo”.

Tras la difusión de estos señalamientos, el entonces presidente López Obrador salió públicamente en defensa de sus hijos y negó que existieran conflictos de interés o actos de corrupción relacionados con su participación indirecta en las obras federales.

No obstante, el 6 de julio de ese mismo año, el ex mandatario reconoció que su hijo Gonzalo López Beltrán desempeñó un cargo honorífico como supervisor del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aunque aseguró que no recibía salario ni formaba parte formal del gobierno.

En declaraciones realizadas durante una conferencia matutina, López Obrador afirmó que su hijo se mantuvo al tanto del avance de las obras, particularmente en temas de infraestructura ferroviaria y marítima, como el tendido de vías y la construcción del rompeolas en el puerto de Salina Cruz, con apoyo de la Marina.

“Gonzalo no está metido en cuestión política. Ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el Gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, dijo en una conferencia mañanera.”