Asegura Sheinbaum que FGR abrió carpetas de investigación para determinar causas del accidente del Tren Interoceánico

El accidente del Tren Interoceánico ocurrió el domingo durante su trayecto de Salina Cruz, Oaxaca, hacia Coatzacoalcos, Veracruz, cuando la unidad se descarriló con alrededor de 250 pasajeros a bordo.

La mandataria enfatizó que el respaldo a las personas afectadas y a sus familias se mantendrá, y que el procedimiento se desarrollará mediante un diálogo permanente y directo con las víctimas.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum ha prometido que habrá reparación integral del daño para todas las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, con lo que puedan determinar los seguros correspondientes y los peritajes que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

El siniestro dejó un saldo de 13 personas fallecidas y decenas de heridos.

Según el reporte oficial difundido este martes, 36 personas permanecen internadas en distintos hospitales del país, donde reciben atención médica especializada y acompañamiento constante.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el lunes acudió a Oaxaca para constatar de primera mano la atención brindada en hospitales del Issste, del IMSS-Bienestar y del IMSS en Tehuantepec y Salina Cruz, además de sostener encuentros con familiares de las víctimas.

Precisó que cada familia recibió un apoyo económico inmediato de 30 mil pesos para atender gastos urgentes, subrayando que se trata de una medida inicial que no reemplaza la reparación integral del daño que se determinará conforme al marco legal.

También señaló que se designó a un servidor público para acompañar de manera permanente a cada familia afectada.

Asimismo, dio a conocer que la Fiscalía General de la República inició las investigaciones correspondientes y trabaja con peritos especializados para esclarecer las causas del descarrilamiento, incluido el análisis de la información contenida en la caja negra del tren.

De manera paralela, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario elaborará un dictamen técnico propio en coordinación con dependencias federales.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, explicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y que 45 personas han recibido atención médica en instalaciones de esa institución.

Detalló que varios pacientes fueron sometidos a cirugías exitosas y que algunos han sido trasladados a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México y otras entidades, de acuerdo con la complejidad de sus lesiones.

Tanto Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar, como Gustavo Reyes Terán, director médico del Issste, coincidieron en que la atención a los pacientes está plenamente garantizada y que su evolución es favorable, con seguimiento diario y coordinación entre instituciones.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció el respaldo del gobierno federal, manifestó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y aseguró que el gobierno estatal continuará acompañando a quienes siguen en proceso de recuperación.

En tanto, durante una videollamada desde Oaxaca, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, informó que las 36 personas hospitalizadas se encuentran distribuidas en diversas instituciones: 11 en hospitales del IMSS, principalmente en Salina Cruz y Coatzacoalcos; 14 en unidades del IMSS-Bienestar en Oaxaca y Salina Cruz; siete en hospitales del Issste, sobre todo en Tehuantepec y la Ciudad de México; dos en hospitales de la Secretaría de Marina; una en el Hospital Jesús Laguna y otra en un hospital de Pemex. Añadió que, además de la atención médica, se brinda apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento en trámites, así como una línea telefónica especial para la atención de familiares.