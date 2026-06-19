Colapsa techo de tienda de conveniencia en Monterrey por fuertes lluvias

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    Colapsa techo de tienda de conveniencia en Monterrey por fuertes lluvias
    Una tormenta, fuertes vientos y granizo provocó afectaciones en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey durante la tarde del jueves. FACEBOOK

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del derrumbe

Una tormenta, fuertes vientos y granizo provocó afectaciones en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey durante la tarde del jueves; las precipitaciones se presentaron después de una jornada marcada por temperaturas de hasta 44 grados centígrados.

En cuestión de minutos, el cielo de Monterrey y los municipios conurbados se cubrió de nubes y comenzaron las fuertes lluvias, que en algunos sectores estuvieron acompañadas por caída de granizo y vientos cercanos a los 70 kilómetros por hora.

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Las lluvias se extendieron por varios puntos de Monterrey y la zona metropolitana; a lo que Protección Civil reportó precipitaciones de moderadas a intensas en avenidas como Constitución, Gonzalitos, Garza Sada y Revolución, además de encharcamientos y cierres viales en algunos sectores. En municipios como Apodaca y Escobedo también se registró caída de granizo, mientras que usuarios del transporte público buscaron resguardarse bajo puentes y pasos elevados para evitar la lluvia.

COLAPSA TIENDA DE CONVENIENCIA

La losa de una tienda de conveniencia 7-Eleven colapsó la tarde de este viernes en el centro de Monterrey, en medio de las lluvias que afectan a la Zona Metropolitana de Monterrey.

El incidente fue reportado a las 16:44 horas en el cruce de las calles Doctor Coss y Ladrón de Guevara. Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron el desplome total de la estructura del establecimiento.

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Tras una revisión de la zona, las autoridades descartaron personas lesionadas o atrapadas entre los escombros. El área fue acordonada mientras se realizaban labores de inspección y seguridad.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil municipal y de la Policía de Monterrey.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del derrumbe y se espera que se realicen peritajes para determinar el origen de los daños.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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