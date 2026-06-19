Tormenta con granizo y viento en Monterrey deja una mujer muerta y provoca cierre del FIFA Fan Festival

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    Tormenta con granizo y viento en Monterrey deja una mujer muerta y provoca cierre del FIFA Fan Festival
    Las lluvias, el granizo y los fuertes vientos en Monterrey provocaron la muerte de una mujer en San Nicolás y el cierre temporal del FIFA Fan Festival. Archivo | Cuartoscuro

Una tormenta en el área metropolitana de Monterrey dejó una mujer muerta en San Nicolás y obligó al cierre temporal del FIFA Fan Festival.

Las lluvias acompañadas de granizo y fuertes ráfagas de viento registradas este viernes en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, dejaron como saldo una mujer fallecida en el municipio de San Nicolás y ocasionaron la suspensión temporal de actividades del FIFA Fan Festival Monterrey, informaron autoridades y organizadores.

MUJER MUERTA TRAS CAÍDA DE ESTRUCTURA PUBLICITARIA

De acuerdo con los reportes oficiales, una mujer de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida luego de que un anuncio publicitario colapsara a causa de las condiciones meteorológicas y le cayera encima. El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Universidad y Unión, en la colonia Anáhuac, en San Nicolás de los Garza.

Elementos de emergencia acudieron al sitio tras el reporte del accidente; sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de la atención.

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CIERRE TEMPORAL DEL FIFA FAN FESTIVAL MONTERREY

Ante las condiciones climáticas registradas en la región, los organizadores del FIFA Fan Festival Monterrey informaron el cierre temporal del evento correspondiente a este 19 de junio. La medida fue adoptada, señalaron, con el objetivo de salvaguardar la integridad de asistentes, personal operativo y voluntarios.

El FIFA Fan Festival es un evento oficial de la FIFA que reúne a aficionados del futbol en espacios públicos para la transmisión de partidos de la Copa Mundial en pantallas gigantes. El acceso suele ser gratuito e incluye actividades recreativas, música en vivo y oferta gastronómica.

AFECTACIONES EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

La tormenta también provocó encharcamientos, caída de granizo y circulación vehicular lenta en distintos puntos del área metropolitana. Entre los municipios afectados se encuentran Apodaca, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Guadalupe y Cadereyta.

Autoridades locales mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas en la región y recomiendan a la población atender los avisos oficiales de Protección Civil.

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CARACTERÍSTICAS DEL FIFA FAN FESTIVAL

El FIFA Fan Festival forma parte del programa oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para la Copa Mundial, con espacios públicos habilitados para la transmisión de partidos en vivo.

Entre sus principales características se encuentran:

- Transmisión de partidos en pantallas gigantes en un entorno abierto.

- Actividades culturales, musicales y recreativas vinculadas a la sede del evento.

- Áreas gastronómicas y espacios de convivencia familiar.

- Acceso gratuito o mediante registro previo, dependiendo de la sede.

El concepto del FIFA Fan Festival surgió durante la Copa Mundial Corea/Japón 2002, cuando se registraron concentraciones masivas de aficionados en espacios públicos. Debido a su impacto, la FIFA incorporó formalmente este modelo en la Copa Mundial de Alemania 2006, donde se consolidó como parte del programa oficial de actividades del torneo.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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