Una sociedad futurista y el avance de la IA inspiran la novela “La Mariposa que perdió sus alas”

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Una sociedad futurista y el avance de la IA inspiran la novela “La Mariposa que perdió sus alas”
    Una sociedad futurista y el avance de la IA inspiran la novela “La Mariposa que perdió sus alas”
    Una sociedad futurista y el avance de la IA inspiran la novela “La Mariposa que perdió sus alas”
    Una sociedad futurista y el avance de la IA inspiran la novela “La Mariposa que perdió sus alas”

El libro fue presentado este jueves en el marco de la 34 Feria Internacional del Libro Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La posibilidad de una sociedad futurista donde las máquinas inteligentes superan la inteligencia humana en todas las áreas como tecnológica, social, ciencia, economía e investigación, entre otras, plantea el libro “La mariposa que perdió sus alas” de la autora Sara Sánchez Falcón.

https://vanguardia.com.mx/show/el-circo-tihany-espectacular-esta-de-regreso-en-saltillo-NA24171804

La escritora y experiodista realizó la presentación del escrito en el marco de la 34 Feria Internacional del Libro Monterrey 2026, este jueves.

Bajo el género de novela de ficción, Sánchez Falcón aborda el tema de la Inteligencia Artificial (IA) pero también incluye una poderosa reflexión sobre el poder del amor y encontrar nuestro lugar en el mundo para trascender.

“Hay quienes dicen que para el 2030, nosotros los seres humanos ya no vamos a ser los seres más inteligentes del planeta. Yo sé, por ejemplo, que la IA ya domina todo el conocimiento humano, los libros, la IA ya lo tiene”, planteó la autora.

Señaló que actualmente hay personas que se la pasan hablando con el Chat JPT por horas.

“La máquina te quiere atrapar, porque te dicen tengo esto, pero no necesitas también esto”, expuso.

La narrativa del libro obliga a mirar el destino y ver como la IA consciente y los seres humanos se enfrentan por primera vez.

Acompañaron a la escritora en la presentación de su libro, el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, así como el secretario de Cultura de ese ayuntamiento Katzir Meza.

“Este mundo nos adentra en un futuro imaginario que ha subsistido en la creatividad de Sara y también tiene un ambiente notablemente en su estructura literaria el contexto lo podemos nosotros leer, observar e imaginar sobre una profunda resiliencia a muchos acontecimientos que de manera cotidiana se nos van presentando y esta resiliencia nos ayuda desde luego a sacar muchas cosas e inclusive a reinterpretar nuestras realidades”, explicó Meza.

https://vanguardia.com.mx/show/que-hacer-en-saltillo-teatro-local-the-rocky-horror-picture-show-saltillera-fest-y-el-terror-fest-MB24165393

Por su parte, el alcalde Daniel Carrillo, compartió una reflexión en la que destacó que a pesar del avance de la IA hay dos partes importantes de la vida que las máquinas jamás van a poder suplir una es la actividad física y otra es el arte, la forma de expresarse.

“La máquina puede emular al ser humano en como expresarse, en como pintar un mural y como hacer un trazo...pero para crear algo nuevo la máquina no podrá superar al talento de ese artista en una escultura y una pintura. En el deporte ni se diga”, sostuvo.

La autora de “La Mariposa que perdió sus alas” es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo y trabajó en diversos medios de comunicación y desde hace cinco años asumió la dirección creativa de la empresa familiar Margot Monarca que promueve la literatura infantil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Libros

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
true

Sheinbaum, la presidenta más trumpista del mundo

true

Sector salud: Sabotajes contra medicamentos han detonado el desabasto

Uno de los principales usos de las “stablecoins” es la realización de transferencias internacionales, debido a las ventajas que pueden ofrecer frente a los mecanismos bancarios tradicionales.

México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance
Nacional Monte de Piedad ofrece descuentos en intereses, eliminación temporal de comisiones y plazos adicionales tras la reapertura de sus sucursales.

Monte de Piedad reactiva descuentos: así puedes recuperar tus prendas y pagar menos
Ante los efectos que generarán el huracán ‘Trudy’ y el Frente Frío #2 en los próximos días, el Gobierno de México hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la población en general.

¡A tomar precauciones! Gobierno de Sheinbaum llama a la prevención por Huracán Trudy de categoría 1 y Frente Frío #2
Una grabación difundida en el programa Todo para la mujer muestra una discusión en la que una mujer acusa a un hombre de golpearla.

¿Qué le pasó?... filtran video de José Luis Reséndez con sobrepeso y presuntamente agrediendo a su pareja
Actividad. : Saltillera Fest, un clásico del teatro musical, una convención paranormal y una comedia sobre la vida después de los 30 forman parte de la agenda cultural.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, ‘The Rocky Horror Picture Show’, Saltillera Fest y el Terror Fest
El TAS escuchará en noviembre los argumentos de cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

TAS pone fecha al juicio por el Ascenso y Descenso en la Liga MX: ¿cuándo será la audiencia?