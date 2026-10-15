Una sociedad futurista y el avance de la IA inspiran la novela “La Mariposa que perdió sus alas”

Monterrey, Nuevo León.- La posibilidad de una sociedad futurista donde las máquinas inteligentes superan la inteligencia humana en todas las áreas como tecnológica, social, ciencia, economía e investigación, entre otras, plantea el libro “La mariposa que perdió sus alas” de la autora Sara Sánchez Falcón.

La escritora y experiodista realizó la presentación del escrito en el marco de la 34 Feria Internacional del Libro Monterrey 2026, este jueves.

Bajo el género de novela de ficción, Sánchez Falcón aborda el tema de la Inteligencia Artificial (IA) pero también incluye una poderosa reflexión sobre el poder del amor y encontrar nuestro lugar en el mundo para trascender.

“Hay quienes dicen que para el 2030, nosotros los seres humanos ya no vamos a ser los seres más inteligentes del planeta. Yo sé, por ejemplo, que la IA ya domina todo el conocimiento humano, los libros, la IA ya lo tiene”, planteó la autora.

Señaló que actualmente hay personas que se la pasan hablando con el Chat JPT por horas.

“La máquina te quiere atrapar, porque te dicen tengo esto, pero no necesitas también esto”, expuso.

La narrativa del libro obliga a mirar el destino y ver como la IA consciente y los seres humanos se enfrentan por primera vez.

Acompañaron a la escritora en la presentación de su libro, el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, así como el secretario de Cultura de ese ayuntamiento Katzir Meza.

“Este mundo nos adentra en un futuro imaginario que ha subsistido en la creatividad de Sara y también tiene un ambiente notablemente en su estructura literaria el contexto lo podemos nosotros leer, observar e imaginar sobre una profunda resiliencia a muchos acontecimientos que de manera cotidiana se nos van presentando y esta resiliencia nos ayuda desde luego a sacar muchas cosas e inclusive a reinterpretar nuestras realidades”, explicó Meza.