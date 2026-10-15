Monte de Piedad reactiva descuentos: así puedes recuperar tus prendas y pagar menos

Recuperar una joya, un reloj u otro artículo empeñado puede ser más accesible para algunos clientes de Nacional Monte de Piedad . Tras reanudar la atención en sus sucursales el 7 de octubre de 2026, la institución anunció una serie de beneficios para ayudar a regularizar contratos y facilitar la devolución de las prendas.

Las promociones incluyen descuentos en intereses, eliminación temporal de ciertas comisiones y opciones para extender los plazos de pago. Sin embargo, no todos los clientes pueden acceder a los mismos beneficios, pues las condiciones dependen de la antigüedad del contrato, el último pago y el tipo de operación.

¿QUÉ DESCUENTOS OFRECE MONTE DE PIEDAD?

Entre los apoyos anunciados se encuentra una reducción de intereses para determinados contratos cuyo último pago tenga más de cinco meses de antigüedad. El descuento depende de la operación que realice el cliente, ya sea refrendo, reempeño o desempeño.

Esta promoción tiene como fecha límite el 21 de noviembre de 2026, de acuerdo con los términos publicados por la institución.

Otro beneficio consiste en la eliminación temporal de determinadas comisiones, como las relacionadas con el desempeño extemporáneo, la reposición del contrato y algunos pagos realizados mediante canales autorizados.

Esta medida está prevista del 7 de octubre al 7 de diciembre de 2026. Su aplicación depende de las condiciones de cada operación.

¿CÓMO OBTENER MÁS TIEMPO PARA PAGAR EL EMPEÑO?

Los clientes que necesitan más tiempo también pueden consultar la posibilidad de obtener un refrendo adicional, incluso en ciertos contratos que llegaron al límite de renovaciones permitido.

El beneficio está contemplado hasta el 24 de marzo de 2027 para los contratos que cumplan los requisitos establecidos.

Además, algunos clientes con artículos empeñados antes del 1 de octubre de 2025 y cuyo último movimiento se realizó antes del 6 de mayo de 2026 pueden acceder a una prórroga de 45 días naturales, bajo las condiciones de la promoción.

Es importante considerar que ampliar el plazo no significa liquidar la deuda. Antes de aceptar el beneficio, conviene preguntar cuál será el monto por pagar y cuándo vencerá el contrato.