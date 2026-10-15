Después de cuatro años y medio de ausencia, el Circo Tihany Espectacular está de regreso en Saltillo con una combinación de magia, acrobacias y nuevas atracciones. Pero esta visita tiene un ingrediente especial: forma parte de la gira con la que la compañía se prepara para despedirse de México y continuar su recorrido por otros países.

Así, el regreso de Tihany a Saltillo no solo representa una nueva oportunidad para disfrutar de sus números de magia y acrobacia, sino también una de las últimas visitas de la compañía a México antes de emprender una nueva etapa de su recorrido internacional.

Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, Marco Strapazzon, ilusionista y director general del espectáculo, anunció que la temporada comenzará el viernes 16 de octubre y concluirá el 8 de noviembre, con 30 funciones programadas. El director explicó que, aunque habitualmente transcurren entre 15 y 20 años antes de que Tihany regrese a una misma ciudad, Saltillo fue incluida nuevamente en su itinerario debido a la respuesta del público durante su anterior visita.

“Como estamos ya en la gira de despedida, elegimos algunas ciudades como Monterrey, Saltillo, Torreón para hacer esta nueva visita”, señaló Strapazzon, quien adelantó que 2027 será el último año de la actual gira por México, antes de que la compañía continúe por Centro y Sudamérica. La producción reúne a 50 artistas en escena, de 25 nacionalidades, quienes presentarán una combinación de los números clásicos de ilusionismo de Tihany con nuevas propuestas de acrobacia, danza, fuerza y equilibrio. DE ARGENTINA A MONGOLIA: LAS NOVEDADES DEL ESPECTÁCULO Entre las principales incorporaciones destaca un número de trampowall, disciplina en la que los artistas realizan saltos y piruetas utilizando un trampolín y una pared, en una secuencia que exige coordinación, fuerza y precisión. También se presentará un dúo brasileño especializado en fuerza y equilibrio, una nueva formación de contorsionistas de Mongolia y el número del argentino Franco Carballo junto a Olesya Grebennikova, que incorpora acrobacias sobre bicicletas de distintos tamaños.

A estas atracciones se suman nuevas coreografías, vestuarios y un sistema de iluminación renovado, con tecnología LED, que busca transformar la experiencia visual de los asistentes. Strapazzon destacó que la compañía mantiene su apuesta por los grandes números de ilusionismo, acompañados de una producción escénica en la que participan bailarinas, acróbatas y artistas de distintas especialidades. AÑOS DE PREPARACIÓN DETRÁS DE CADA SALTO Una de las novedades que llegará a Saltillo está a cargo de un equipo de acróbatas argentinos que se incorporó al Circo Tihany hace apenas dos meses. Alejandro, Emilia y Damián, integrantes del número de trampowall, explicaron que fueron convocados como equipo para participar en esta producción, aunque su preparación artística comenzó varios años antes. Alejandro relató que inició su formación a los 18 años y que, a sus 42, continúa perfeccionando una disciplina que practica desde hace aproximadamente siete años. Los artistas señalaron que otros integrantes del equipo acumulan entre tres y cinco años de experiencia en esta especialidad, lo que refleja el entrenamiento necesario para ejecutar los movimientos que el público observará durante las funciones. También destacaron la recepción que han tenido en otras ciudades mexicanas y la oportunidad de compartir escenario con artistas de diferentes países, cada uno con técnicas y trayectorias distintas.

TRES SEMANAS PARA DISFRUTAR EL ESPECTÁCULO El Circo Tihany se instalará en una nueva ubicación, en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Isidro López Zertuche, frente a la Escuela Rayados. Los organizadores explicaron que el cambio responde a la necesidad de ofrecer mayor espacio de estacionamiento, una de las principales observaciones que recibieron durante su anterior estancia en Saltillo. La carpa tendrá capacidad para 2 mil espectadores por función y contará con aire acondicionado y calefacción, además de butacas acojinadas. El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y 15 minutos, incluido un intermedio de 15 minutos. La función inaugural será este viernes a las 20:00 horas. El sábado habrá presentaciones a las 16:00 y 20:00 horas, mientras que el domingo se ofrecerán tres funciones: a las 12:00, 16:00 y 20:00 horas. Los boletos estarán disponibles desde 350 pesos, con entrada de pago para niños a partir de los dos años. Podrán adquirirse directamente en las taquillas, abiertas diariamente de 10:00 a 21:00 horas, o mediante la plataforma arema.mx. El estacionamiento tendrá un costo de 50 pesos. La última función está programada para el 8 de noviembre, sin posibilidad de extender la temporada, debido a que la siguiente parada de la gira será Monterrey. Así, el regreso de Tihany a Saltillo no solo representa una nueva oportunidad para disfrutar de sus números de magia y acrobacia, sino también una de las últimas visitas de la compañía a México antes de emprender una nueva etapa de su recorrido internacional.

SE ABRE LA PISTA ● La función inaugural será este viernes a las 20:00 horas. ● El sábado habrá presentaciones a las 16:00 y 20:00 horas. ● El domingo se ofrecerán tres funciones: a las 12:00, 16:00 y 20:00 horas.

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