¿Qué le pasó?... filtran video de José Luis Reséndez con sobrepeso y presuntamente agrediendo a su pareja

El actor José Luis Reséndez, recordado por sus participaciones en telenovelas como Destilando amor y Señora Acero, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un video que presuntamente mostraría una agresión contra su actual pareja. La grabación fue presentada en el programa Todo para la mujer, donde se escucha a una mujer reclamarle a un hombre por supuestos golpes y pedirle que la deje salir de una habitación. Aunque en redes sociales y espacios de espectáculos se señaló al intérprete como el presunto protagonista del altercado, las imágenes no permiten identificar claramente los rostros de las personas involucradas.

En el audio se escucha la pregunta: “¿Por qué me golpeas?”. También se oyen reclamos y expresiones de una voz masculina que exige silencio a la mujer. En otro momento, ella le pide que no la escupa. Hasta el momento, el material difundido no permite confirmar por sí solo la identidad de quienes aparecen ni establecer las circunstancias completas del incidente. Tampoco se incluye una postura del actor sobre esta grabación específica.

REVIVEN LAS ACUSACIONES DE VANESSA ARIAS La difusión del video también puso nuevamente sobre la mesa los señalamientos que la actriz Vanessa Arias hizo anteriormente contra Reséndez, con quien sostuvo una relación sentimental. Arias relató que durante ese vínculo habría sufrido violencia física y psicológica. Entre los episodios que contó públicamente, mencionó una presunta agresión en la que el actor supuestamente la habría arrojado por unas escaleras, provocándole una fractura en una costilla.

Reséndez rechazó esas acusaciones en transmisiones en vivo y sostuvo que se trataba de un intento de difamación. En aquellas intervenciones, pidió que se presentaran denuncias formales ante las autoridades. Los señalamientos anteriores y el nuevo video son asuntos distintos. La difusión de una grabación no confirma automáticamente las acusaciones previas ni permite determinar responsabilidades legales. ¿CÓMO LUCE ACTUALMENTE JOSÉ LUIS RESÉNDEZ? Otro aspecto que llamó la atención del público fue el cambio en la apariencia física del actor. Durante la emisión del programa de espectáculos se mostraron imágenes recientes en las que luce con mayor volumen corporal y barba, una imagen diferente a la que lo caracterizó durante su etapa como protagonista de telenovelas. Reséndez alcanzó reconocimiento en la televisión mexicana con producciones como La madrastra, Alborada y Destilando amor. Más adelante consolidó su popularidad entre el público latinoamericano gracias a su participación en Señora Acero, de Telemundo.

Antes de desarrollar su carrera actoral, representó a México en el certamen Míster Mundo 2003, donde obtuvo el tercer lugar. Posteriormente estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. En octubre de 2018 anunció su retiro de la televisión abierta mexicana y, desde entonces, disminuyó sus apariciones públicas. Esa menor exposición hizo que sus fotografías recientes despertaran comentarios entre quienes lo recuerdan por sus papeles en la pantalla.

DATOS CLAVE SOBRE EL ACTOR Y LA POLÉMICA · Nombre: José Luis Reséndez, actor mexicano de televisión. · Producciones conocidas: Destilando amor, La madrastra, Alborada y Señora Acero. · Certamen: obtuvo el tercer lugar en Míster Mundo 2003. · Retiro de la televisión abierta: lo anunció en octubre de 2018. · Video difundido: contiene una discusión y reclamos por una presunta agresión, pero no muestra con claridad los rostros de los involucrados. · Situación de las acusaciones: Reséndez negó anteriormente los señalamientos de Vanessa Arias. La identidad de las personas del nuevo video y las circunstancias del supuesto altercado no quedan acreditadas únicamente con la grabación.

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