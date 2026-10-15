¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, ‘The Rocky Horror Picture Show’, Saltillera Fest y el Terror Fest

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, ‘The Rocky Horror Picture Show’, Saltillera Fest y el Terror Fest

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Israel García
por Israel García

Estos días habrá actividades para todos los gustos, así que no habrá excusa para que el público de la capital coahuilense deje pasar la oportunidad de disfrutar de un momento de diversión

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Se acerca uno de los fines de semana más esperados en Saltillo, no solo por la realización del popular Festival Rodeo Saltillo, sino también porque habrá opciones para todos los gustos, desde puestas en escena y teatro musical hasta conciertos y actividades relacionadas con el terror.

SALTILLERA FEST

Este sábado 17 de octubre se llevará a cabo la primera edición del Saltillera Fest, con artistas como Strawberry Pom, Paloma Morphy, Simpson Ahuevo y Little Jesus, además de La Gusana Ciega, José Madero e Inspector.

La música comenzará a las 14:00 horas en el escenario instalado en la icónica Hacienda El Mimbre.

Los boletos para esta nueva propuesta de entretenimiento están a la venta a través del sistema Hot Ticket, donde está activa una promoción de 2x1.

‘THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW’

La icónica historia de culto llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler los días 17 y 18 de octubre. El sábado habrá una función a las 20:30 horas, mientras que el domingo se ofrecerán dos: a las 17:00 y a las 20:30 horas.

La presentación está a cargo de la academia Souls of Unity, con la producción general de Mich González y la producción ejecutiva de Daniel Valdés. El espectáculo se suma así a la conmemoración de los 50 años del estreno del musical.

Los boletos se pueden adquirir por precios que van de los 350 a los 600 pesos en el sitio de New Ticket.

OCULTISMO, MISTERIO Y MÁS

La convención especializada en terror, suspenso y cultura pop ‘Terror Fest’ se realizará este sábado 17 y domingo 18 de octubre. Entre los invitados estelares se encuentran Mariana Maus, Fepo y Alberto del Arco, quienes ofrecerán conferencias y compartirán relatos sobre fenómenos paranormales, entre otros temas.

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de Canacintra Saltillo a partir de las 11:00 horas. Los últimos boletos se pueden adquirir a través de la página de Facebook del evento y en las sucursales de Jr. Sombreros.

TEATRO ‘RETRO’

Este jueves 15 de octubre, la compañía Alepoú Teatro, originaria de Ramos Arizpe, se presentará en el Teatro Garnica con la obra ‘A los 30’, que incluye numerosas referencias a la primera década de los años 2000 y aborda lo que significa llegar al tercer piso.

https://vanguardia.com.mx/show/se-llena-saltillo-de-musica-terror-rodeo-y-fiesta-con-alejandro-sanz-julion-alvarez-saltillera-fest-y-mas-LP24093976

La función será a las 20:00 horas en el Teatro Garnica. La entrada tiene un costo de recuperación de 150 pesos y los boletos se pueden reservar a través del WhatsApp 871 961 6044.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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