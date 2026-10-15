¡A tomar precauciones! Gobierno de Sheinbaum llama a la prevención por Huracán Trudy de categoría 1 y Frente Frío #2

Ante los efectos que generarán el huracán ‘Trudy’ de categoría 1 en escala Saffir-Simpson y el Frente Frío número 2 de la temporada en los próximos días, el Gobierno de México, mediante el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la población en general a implementar estrategias de protección ante dichos fenómenos meteorológicos.

HURACÁN ‘TRUDY’ El Coordinador General del SMN, de la Conagua, Fabián Vázquez Romaña, explicó ante medios de comunicación que ‘Trudy’ permanece en el océano Pacífico como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, y que a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. De acuerdo con la última actualización, su centro se localiza a 405 kilómetros (km) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 650 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h. Detalló que, de acuerdo a los pronóstico, ‘Trudy’ se desplazará paralelo a las costas del Pacífico mexicano, con tendencia de acercarse a Colima y Jalisco el fin de semana; por lo que, hasta este momento, se tiene zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México. Se establece zona de vigilancia por efectos de viento de huracán de Punta San Telmo, Michoacán a Playa Pérula, Jalisco, y zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero.

Trayectoria De acuerdo con el pronóstico del SMN, esta sería la trayectoria de ‘Trudy’ para los próximos días: - Viernes 16 de octubre a las 00:00 horas será un Huracán categoría 2 a 350 km al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero. - Viernes 16 de octubre a las 12:00 horas será un Huracán categoría 4 a 280 km al suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero. - Sábado 17 de octubre a las 00:00 horas será un Huracán categoría 4 a 200 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. - Sábado 17 de octubre a las 12:00 horas será un Huracán categoría 4 a 100 km al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. - Domingo 18 de octubre a las 00:00 horas será un Huracán categoría 3 a 65 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. - Domingo 18 de octubre a las 12:00 horas será un Huracán categoría 2 a 70 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. - Lunes 19 de octubre a las 12:00 horas será una Tormenta tropical a 180 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. - Martes 20 de octubre a las 12:00 horas será una Tormenta tropical a 280 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

FRENTE FRÍO #2: ¿CÓMO SERÁ EL CLIMA DEL FIN DE SEMANA? Asimismo, señaló que, el frente frío número 2 y su masa de aire polar, recorrerán este día el norte del país, y, en los próximos días, se desplazarán por el golfo de México hasta llegar a la península de Yucatán, generando un evento de Norte intenso. El titular del SMN explicó que, por la presencia de ambos sistemas, se pronostican para hoy, lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Chihuahua (noreste, este y sur), Coahuila (noroeste y oeste), Durango (norte), Guerrero (oeste, sur y este), Oaxaca (noreste, este y suroeste) y Quintana Roo (norte, este y sureste); viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Sonora y con posibles torbellinos en Chihuahua (nortey este) y Coahuila (noroeste y norte), de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California y el golfo de California, y oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Oaxaca, Guerrero y por la noche en el este de Michoacán. Para el viernes se prevén lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) en San Luis Potosí (este y sureste), Querétaro (norte), Veracruz (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte) e intensas en Guerrero (este, centro, sur y sureste) y Oaxaca (norte, centro, oeste y sur); viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua, de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí; evento de Norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz y oleaje de 4 a 5 m en Guerrero y Michoacán, de 3 a 4 m en Oaxaca y el golfo de Tehuantepec.

Para el sábado se esperan lluvias intensas en Hidalgo (norte y este), Veracruz (norte, y centro), Puebla (norte y este), Chiapas (norte y este), Oaxaca (norte), Guerrero (costa) y Michoacán (costa); viento de 70 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Colima y Michoacán; evento de Norte de 75 a 85 km/h con rachas de 110 a 130 km/h en costas de Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 70 a 80 km/h en Tabasco; oleaje de 5 a 7 m en Colima, Michoacán y Veracruz, así como de 4 a 5 m en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Jalisco y el golfo de Tehuantepec. Para el domingo se pronostican lluvias torrenciales en Colima, Michoacán (oeste y costa) y Jalisco (oeste), intensas en Puebla (norte), Veracruz (norte, centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte); viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 150 km/h en costas de Jalisco, de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Colima y Michoacán; evento de Norte de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Tabasco; oleaje de 6 a 8 m de altura en costas de Jalisco y Colima, de 4 a 6 m en Michoacán, Veracruz y Tabasco, así como de 3 a 4 m en el golfo de Tehuantepec. Ante los efectos de los sistemas meteorológicos mencionados, la Subdirección General Técnica de Conagua, en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mantiene el monitoreo de las presas ubicadas en regiones con pronóstico de lluvias abundantes, particularmente en las zonas de influencia del huracán Trudy, en el océano Pacífico, y del frente frío número 2, informó el Jefe de Proyecto, Enrique Hernández Carrillo.

¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán.

CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.