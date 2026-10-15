TAS pone fecha al juicio por el Ascenso y Descenso en la Liga MX: ¿cuándo será la audiencia?

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    TAS pone fecha al juicio por el Ascenso y Descenso en la Liga MX: ¿cuándo será la audiencia?
    El TAS escuchará en noviembre los argumentos de cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Cinco clubes de Expansión enfrentarán a la FMF en noviembre, en una disputa que podría cambiar el futuro del futbol mexicano

El futuro del ascenso y descenso en México tendrá una cita decisiva. El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó que los días 18 y 19 de noviembre de 2026 escuchará la demanda de cinco clubes de la Liga de Expansión MX contra la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX.

El procedimiento se realizará en la Ciudad de México, donde ambas partes expondrán sus argumentos sobre la eliminación del sistema que permitía subir a Primera División por méritos deportivos y perder la categoría por resultados.

La controversia tiene el expediente TAS 2026/A/12590. Los equipos que impulsaron la apelación son Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas, que rechazan el cierre del máximo circuito.

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La nueva batalla legal surgió después de que la FMF estableciera en el reglamento de la temporada 2026-2027 que ningún club de la Liga MX descenderá y ninguno de Expansión podrá ascender. El artículo 35 reavivó las críticas de jugadores y aficionados.

El ascenso y descenso se suspendió en 2020, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.

La medida fue presentada entonces como temporal, pero el debate volvió a encenderse cuando se anunció que el intercambio de categorías tampoco regresaría para la campaña actual.

No es la primera ocasión que los clubes del circuito de plata acuden al tribunal.

En septiembre de 2025, el TAS rechazó una apelación anterior y confirmó que la suspensión podía mantenerse hasta el cierre de la temporada 2025-2026. Esa resolución no equivalía a autorizar su eliminación permanente.

Ahora, los cinco demandantes buscarán que el organismo arbitral revise las nuevas disposiciones de la FMF.

Para ellos, el conflicto trasciende una plaza en Primera División: está en juego la posibilidad de que los resultados obtenidos en la cancha permitan competir por el máximo nivel.

El caso también tiene eco en el Congreso de la Unión, donde se ha planteado reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para recuperar el ascenso y descenso en las ligas profesionales. La discusión sigue una vía distinta al arbitraje.

Aunque noviembre será un momento clave, la fecha de las audiencias no significa que el TAS vaya a emitir su fallo esos mismos días.

El tribunal todavía no ha informado cuándo publicará su decisión. Mientras tanto, la Liga MX y los equipos de Expansión esperan una resolución que podría redefinir la estructura del balompié nacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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