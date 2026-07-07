UNAM presenta denuncia penal por fraudes en el examen de ingreso a Licenciatura 2026

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    UNAM presenta denuncia penal por fraudes en el examen de ingreso a Licenciatura 2026
    La Universidad Nacional Autónoma de México presentó una denuncia penal por presuntas prácticas fraudulentas detectadas durante el examen de ingreso a nivel licenciatura para el ciclo 2026. ANDREA MURCIA MONSIVAIS | CUARTOSCURO

La máxima casa de estudio informó quese detectó prácticas ilegales por la venta de servicios para sustentar el examen

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó una denuncia penal por presuntas prácticas fraudulentas detectadas durante el examen de ingreso a nivel licenciatura para el ciclo 2026.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudio informó que en la aplicación del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 se detectó prácticas ilegales por la venta de servicios para sustentar el examen.

Por lo que esta denuncia tiene el objetivo de investigar y sancionar a personas y empresas que habrían engañado a familias y aspirantes mediante la venta de supuestos servicios para garantizar resultados en el examen.

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“Se presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen las conductas constitutivas de delitos, y así se evite que más familias y aspirantes sean víctimas de estas prácticas”, se lee en el comunicado.

FRAUDE DURANTE EL EXAMEN DE INGRESO DE LA UNAM

En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que en la segunda jornada de aplicación de la evaluación participaron 158 mil 712 aspirantes, quienes en su mayoría realizaron la prueba sin contratiempos.

No obstante, la institución señaló que identificó acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas conductas que podrían constituir delitos relacionados con esquemas fraudulentos dirigidos a quienes buscan ingresar a alguna de sus licenciaturas.

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La UNAM precisó que la denuncia fue presentada el pasado 3 de julio, con el propósito de que las autoridades correspondientes determinen responsabilidades y eviten que más familias sean víctimas de este tipo de prácticas.

“Actuará en todo momento y de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de las tareas universitarias y reitera su compromiso con la integridad y la honestidad académicas”, finaliza el texto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo, recordó que los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 serán publicados el próximo 17 de julio, conforme al calendario previamente establecido.

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La institución reiteró que actuará de manera firme contra cualquier acción que afecte el debido funcionamiento de las tareas universitarias y refrendó su compromiso con la integridad, la transparencia y la honestidad académica como principios fundamentales de su labor educativa.

Sin embargo, la UNAM no ha detallado el tipo de fraude cometido, así como tampoco el número de personas afectadas y que presentaron su denuncia pertinente.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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