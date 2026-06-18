Descienden UNAM y Tec de Monterrey en ranking mundial de universidades

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    Descienden UNAM y Tec de Monterrey en ranking mundial de universidades
    La UNAM pasó del sitio 136 al 145, mientras el Tec de Monterrey bajó del 187 al 188. CUARTOSCURO

Aparecen por debajo del año pasado en el QS World University Rankings 2027, evaluó a mil 504 universidades de 106 sistemas de educación superior en el mundo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tec de Monterrey retrocedieron en el lugar que ocupan, con respecto al año pasado, en el ranking mundial de las mejores instituciones de educación superior (IES) de la firma Quacquarelli Symonds (QS).

La UNAM bajó nueve posiciones al pasar del sitio 136 al 145, mientras que el Tec transitó del lugar 187 al 188, arrojan los datos del QS World University Rankings 2027.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-cnte-pausa-a-paro-nacional-DO21492472

A pesar del descenso, QS señaló que la Máxima Casa de Estudios sigue siendo la institución insignia del País, pues combina la reputación académica más sólida de América Latina con un lugar entre las 150 mejores universidades del mundo.

El Tec de Monterrey, por su parte, se mantiene como la IES privada con la posición más alta en México.

El QS World University Rankings 2027 evaluó a mil 504 universidades de 106 sistemas de educación superior del planeta.

Las otras IES mexicanas que aparecen en el listado son:

Universidad Panamericana (UP) - Posición 711-72

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) - 751-760

El Colegio de México (El Colmex) - 801-850

Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Ibero CDMX) - 851-900

Instituto Politécnico Nacional (IPN) - 901-950

Universidad Anáhuac México - 951-1000

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) - 1001-1200

Universidad de Guadalajara (UdeG) - 1001-1200

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) - 1001-1200

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara - 1201-1400

Universidad Autónoma Chapingo (UACh) - 1201-1400

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) - 1201-1400

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) - 1201-1400

Universidad de Monterrey (UDEM) - 1201-1400

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) - 1401+

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) - 1401+

RANKING INTERNACIONAL

A nivel global, la lista está encabezada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), ubicado en Estados Unidos (EU).

El Imperial College London, en Reino Unido (RU), y la Universidad Stanford, en EU, están empatadas en segundo lugar, mientras que en la cuarta y quinta posición se ubican el Imperial College London, en RU, y Harvard, en EU, respectivamente.

¿QUÉ SE EVALUÓ?

La posición de las IES en el QS World University Rankings se determina por sus calificaciones en nueve indicadores que suman un 100 por ciento. La reputación académica es el que tiene mayor peso (30 por ciento). Luego están las citas por profesor (20 por ciento), la reputación de empleadores (15 por ciento) y la proporción de estudiantes por profesor (10 por ciento).

El resto de los indicadores tienen un peso de 5 por ciento: tasa de profesores internacionales, tasa de estudiantes internacionales, red internacional de investigación, resultados de empleabilidad y sostenibilidad.

Un par de IES mexicanas son líderes regionales en algunos de ellos: la UNAM es la universidad latinoamericana con mejor reputación académica y El Colmex lidera en proporción de estudiantes por profesor.

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