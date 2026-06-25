Van 52 muertos bajo custodia del ICE en gobierno de Trump: HRW

El informe “Morir en detención: aumento de las muertes en un sistema de detención migratoria en expansión en Estados Unidos” señala que durante el primer año del segundo mandato de Trump, la cifra de detenidos por el ICE aumentó 77% —pasó de unas 40 mil a más de 71 mil—.

Al menos 52 personas han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va de la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump, de acuerdo con un reporte de la organización Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights dado a conocer este jueves.

La tasa de muertes bajo custodia del ICE aumentó 140%.

”El creciente número de muertes bajo custodia de ICE expone un sistema que no parece salvaguardar la salud ni la vida de las personas. Si bien el número de detenciones ha aumentado, la tasa de mortalidad lo ha superado. Esto cuestiona si la atención que reciben las personas detenidas es adecuada”, señaló en declaraciones para EL UNIVERSAL, Reagan Williams, investigadora sobre crisis, conflicto y armas de Human Rights Watch y autora del informe.

Para la elaboración del reporte, HRW realizó un análisis cuantitativo de las muertes bajo custodia de ICE entre el 1 de octubre de 2015 y el 4 de junio de 2026, examinando la evolución de la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo.

Physicians for Human Rights realizó un análisis médico de las 39 muertes ocurridas bajo custodia de ICE durante el primer año de la actual administración Trump, aunque señaló que la información disponible es limitada.

”Las personas están muriendo bajo custodia de ICE a la tasa más alta registrada en muchos años, incluso teniendo en cuenta el aumento del número de personas detenidas”, afirmó Brian Root, asesor sénior sobre tecnología y derechos humanos de HRW, en el comunicado sobre el reporte.

”El Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso deberían actuar de inmediato para reducir el número de personas detenidas y reformar profundamente las condiciones de detención, garantizando, entre otras cosas, el acceso a una atención médica adecuada conforme a las obligaciones de derechos humanos de EU”, añadió.

Entre los casos que menciona HRW está el del mexicano Lorenzo Batrez Vargas, de 32 años, quien falleció en 2025 en Arizona tras ser diagnosticado con COVID-19 y pasar 12 días en aislamiento.

La organización señala que la familia Vargas presentó una solicitud de acceso a la información en octubre de 2025 y después interpuso una demanda.

Hasta mayo de este año, no había recibido datos adicionales sobre el deceso.

“Sólo una madre que haya perdido a un hijo sabe lo que estoy sintiendo”, dijo María Leticia Vargas, citada en el comunicado de HRW.

“Quiero a mi hijo y no puedo hacer nada”. ”ICE restringe de tal manera la información que proporciona al Congreso, a las familias y al público que una supervisión efectiva resulta prácticamente imposible”, afirmó en el comunicado la doctora Katherine Peeler, coautora del informe y asesora médica de Physicians for Human Rights.

“En los casos en los que hemos podido acceder a los registros de ICE y de hospitales externos, estamos observando incumplimientos estremecedores del deber de cuidado”.

”Las familias tienen derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos bajo custodia de ICE”, subrayó Peeler en el comunicado.

“Mientras las personas permanezcan bajo custodia migratoria en EU, el gobierno tiene la obligación legal y moral de proteger sus vidas”.