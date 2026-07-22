Vinculan a proceso a agente de FGR por secuestro y robo

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que el agente, identificado como Jorge Iván “N”, permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso penal por los delitos de secuestro calificado agravado y robo calificado.

Un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) fue vinculado a proceso por su presunta participación en el secuestro y robo de una persona durante un falso operativo realizado en junio pasado en el municipio de Colón, Querétaro.

De acuerdo con la investigación, el pasado 12 de junio un grupo de personas simuló un cateo y el cumplimiento de una orden de aprehensión para ingresar a un establecimiento, utilizando documentos e insignias apócrifas con los que se hicieron pasar por integrantes de corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Durante el operativo falso, la víctima fue privada de la libertad y los presuntos responsables se llevaron diversos bienes y dinero en efectivo.

Las indagatorias señalan que posteriormente la víctima fue trasladada a la Ciudad de México, donde los captores habrían exigido el pago de una suma millonaria a cambio de su liberación.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro, que fue la responsable investigar y de judicializar el caso, atribuyó al agente federal la coautoría tanto en la privación ilegal de la libertad como en el robo cometido durante el supuesto operativo.

El imputado fue detenido en la Ciudad de México en un operativo conjunto en el que participaron autoridades estatales de Querétaro, la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, así como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Con esta resolución suman ocho las personas vinculadas a proceso por el caso, luego de que otros siete presuntos participantes fueron detenidos previamente.