Muerte de Dafne Zapata se investiga como feminicidio; Fiscalía de Tamaulipas informa nueva etapa del caso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que la investigación por la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos continúa bajo el delito de feminicidio y señaló que el caso ya avanzó a una nueva etapa procesal. El anuncio fue realizado por el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, mediante un mensaje en video difundido en las redes sociales oficiales de la dependencia.

INVESTIGACIÓN SE REALIZA POR EL DELITO DE FEMINICIDIO En el comunicado, el fiscal explicó que las diligencias realizadas hasta el momento han permitido avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la adolescente. “Derivado de las investigaciones por el delito de feminicidio iniciadas en días previos con motivo del deceso de una adolescente en el municipio de Madero, Tamaulipas, que ya es del conocimiento público, es importante hacer algunas precisiones”, expresó. Añadió que los trabajos ministeriales han permitido obtener un mayor conocimiento sobre la forma en que ocurrieron los hechos. “Las investigaciones han permitido a esta fiscalía avanzar en un conocimiento del cómo ocurrieron los hechos, es decir, en un análisis del contexto en que sucedió el lamentable deceso de la víctima”, indicó.

FISCALÍA DESCARTA HABER DIFUNDIDO INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CASO El fiscal también precisó que la institución no ha proporcionado información técnica relacionada con la investigación a través de redes sociales ni por otros medios. “Es importante precisar también que no se ha difundido por parte de las autoridades encargadas de la investigación ninguna información concerniente al caso, por lo que cualquier dato técnico o información dada a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales o por cualquier otra vía no ha sido, desde luego, proporcionada por esta fiscalía”, señaló. CASO AVANZA A UNA NUEVA ETAPA PROCESAL Durante su mensaje, Govea Orozco informó que las investigaciones ya permitieron que el asunto pasara a una nueva fase dentro del proceso penal. “Como lo dije, estas investigaciones a la fecha nos han permitido ya pasar a otra etapa procesal en donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades competentes”, afirmó. La Fiscalía no detalló si existen personas detenidas o imputadas por estos hechos ni dio a conocer nuevas actuaciones ministeriales derivadas de esta etapa.

INDAGATORIA NO SE ENFOCA EN ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PLANTEL El titular de la Fiscalía también aclaró que la investigación no está centrada en la operación administrativa de la institución educativa privada donde ocurrieron los hechos. “Decir también, como dato relevante, que la investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada en que ocurrieron los hechos, sino, como lo dije, en el análisis profundo del contexto en que estos ocurrieron”, expresó. Finalmente, el fiscal aseguró que la dependencia continuará informando sobre los avances conforme lo permita el desarrollo de la investigación y respetando el debido proceso. “En la medida de lo conducente y siempre cuidando el debido proceso, se darán a conocer a la opinión pública avances del caso. Muchas gracias”, concluyó.