Cae en CDMX señalado como autor intelectual de asesinato de candidato presidencial de Ecuador

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México
/ 18 marzo 2026
    Cae en CDMX señalado como autor intelectual de asesinato de candidato presidencial de Ecuador
    El presidente de Colombia dijo que la detención de “uno de los criminales más buscados en Ecuador” es con fines de extradición. TOMADA DE REDES

Juan Carlos ‘N’, alias ‘Lobo Menor’, fue detenido en la zona de Polanco; lo vinculan a crimen de Fernando Villavicencio, asesinado a balazos en 2023

Autoridades detuvieron en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, a Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, vinculado al homicidio del excandidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 en Quito.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, detalló que el arresto fue resultado de trabajos de inteligencia y cooperación entre autoridades de México y Colombia.

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En el operativo participaron, agregó Harfuch, elementos de la Secretaría de Marina, SSPC, SSC capitalina y el INM.

El detenido, que cuenta con ficha roja de Interpol, fue identificado como líder de grupo delictivo “Los Lobos”, que tiene presencia en Ecuador.

“Detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos ‘N’, alias ‘Lobo Menor’, líder del grupo delictivo ‘Los Lobos’ con presencia en Ecuador. Cuenta con ficha roja de @INTERPOL_HQ y está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio”, señaló Harfuch en una publicación en la red social X.

“Agradecemos el apoyo de @PoliciaColombia por su colaboración para ubicar a este objetivo prioritario”, agregó el funcionario federal.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, explicó que la detención se ejecutó en la exclusiva zona de Polanco, a raíz de la “Operación JERICÓ”, con seguimientos al objetivo en Medellín e Itagüí antes de moverse a México.

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“Con ayuda de la Policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la Policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador”, publicó.

Señaló que Juan Carlos también es identificado como Ángel Esteban Aguilar Morales y se le considera el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.

“Lobo Menor es el autor intelectual del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio”, afirmó.

“Este resultado constituye un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional y ratifica la efectividad de la cooperación trilateral entre Colombia, Ecuador y México”, concluyó Petro.

Villavicencio fue asesinado a balazos el 9 de agosto de 2023 en Quito, Ecuador, cuando salía de un evento de su campaña presidencial, a menos de 11 días de celebrarse las elecciones en las que iba a participar.

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Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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