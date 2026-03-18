Morena pide activar ‘operación mochila’ en escuelas de Nuevo León ante casos de riesgo

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México
/ 18 marzo 2026
    Morena pide activar ‘operación mochila’ en escuelas de Nuevo León ante casos de riesgo

Alumnos han provocado movilizaciones policiacas por llevar objetos prohibidos al planteles educativos

Ante recientes incidentes en planteles educativos donde estudiantes han llevado objetos prohibidos, como armas blancas o réplicas, desde el ámbito legislativo se solicitó reactivar los operativos mochila en las escuelas. La propuesta plantea que autoridades educativas implementen protocolos de prevención para evitar situaciones que pongan en riesgo a alumnos y personal docente.

El exhorto surge tras casos que generaron movilizaciones policiacas en distintos sectores, donde estudiantes provocaron alertas al portar objetos peligrosos dentro de los planteles. Estos hechos encendieron nuevamente el debate sobre las medidas de seguridad al interior de las escuelas y la necesidad de reforzar mecanismos de revisión.

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La revisión de pertenencias busca detectar riesgos de forma anticipada y prevenir incidentes mayores. Este tipo de operativos se aplicaban de manera aleatoria, ya sea en accesos escolares, recorridos en aulas o concentraciones en espacios comunes para inspeccionar mochilas.

Además de las medidas físicas de seguridad, también se subraya la importancia de atender factores emocionales que afectan a niñas, niños y adolescentes, como la presión social, problemas de convivencia, acoso escolar, ansiedad o depresión. Especialistas y autoridades coinciden en que fortalecer la atención socioemocional es clave para generar entornos seguros y prevenir conductas de riesgo.

El planteamiento busca no sólo evitar situaciones de peligro inmediato, sino también atender de fondo las condiciones que inciden en la conducta de los estudiantes, con el objetivo de garantizar espacios educativos seguros y propicios para el aprendizaje.

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Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

Soy un apasionado de la evolución del ecosistema mediático y la implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad y el alcance del periodismo en la era digital.

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