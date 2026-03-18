Morena pide activar ‘operación mochila’ en escuelas de Nuevo León ante casos de riesgo

El exhorto surge tras casos que generaron movilizaciones policiacas en distintos sectores, donde estudiantes provocaron alertas al portar objetos peligrosos dentro de los planteles. Estos hechos encendieron nuevamente el debate sobre las medidas de seguridad al interior de las escuelas y la necesidad de reforzar mecanismos de revisión.

Ante recientes incidentes en planteles educativos donde estudiantes han llevado objetos prohibidos, como armas blancas o réplicas, desde el ámbito legislativo se solicitó reactivar los operativos mochila en las escuelas. La propuesta plantea que autoridades educativas implementen protocolos de prevención para evitar situaciones que pongan en riesgo a alumnos y personal docente.

La revisión de pertenencias busca detectar riesgos de forma anticipada y prevenir incidentes mayores. Este tipo de operativos se aplicaban de manera aleatoria, ya sea en accesos escolares, recorridos en aulas o concentraciones en espacios comunes para inspeccionar mochilas.

Además de las medidas físicas de seguridad, también se subraya la importancia de atender factores emocionales que afectan a niñas, niños y adolescentes, como la presión social, problemas de convivencia, acoso escolar, ansiedad o depresión. Especialistas y autoridades coinciden en que fortalecer la atención socioemocional es clave para generar entornos seguros y prevenir conductas de riesgo.

El planteamiento busca no sólo evitar situaciones de peligro inmediato, sino también atender de fondo las condiciones que inciden en la conducta de los estudiantes, con el objetivo de garantizar espacios educativos seguros y propicios para el aprendizaje.