Vinculan a proceso a líder de agrupación criminal dedicada al fraude de compraventa de vehículos de alta gama en la CDMX
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Según la Fiscalía de la CDMX, los vinculados daban cheques sin fondos para aparentar los pagos
El 9 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la vinculación a proceso de Guillermo ‘N’, presunto líder de grupo delictivo dedicado al fraude de compraventa de vehículos de alta gama.
La agrupación criminal, conocida como Los Soto Jiménez, ha destacado en los estados de Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.
‘Las indagatorias permitieron establecer que el imputado (detenido el pasado 30 de abril en la colonia Doctores, CDMX) aparentaba un alto poder adquisitivo en redes sociales, donde presuntamente contactaba a posibles víctimas con el fin de generar confianza y facilitar la comisión de conductas delictivas’ informó el comunicado de la Fiscalía.
El modus operandi fue descrito como la simulación de operaciones compraventa mediante comprobantes bancarios falsos o depósitos que posteriormente eran cancelados, para obtener vehículos de alta gama.
Como argumento para la vinculación a proceso de Guillermo ‘N’, la fiscalía informó que ‘durante la transacción, habría entregado un cheque sin fondos para aparentar el pago. Una vez que obtuvo la unidad y la documentación correspondiente, el depósito fue cancelado, por lo que se habría apoderado del vehículo sin cubrir el monto acordado’.
En la audiencia, se presentaron datos y pruebas, como: entrevistas y análisis de cámaras de videovigilancia. Habrá 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras el detenido yace en prisión preventiva.