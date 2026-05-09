Vinculan a proceso a líder de agrupación criminal dedicada al fraude de compraventa de vehículos de alta gama en la CDMX

El 9 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la vinculación a proceso de Guillermo ‘N’, presunto líder de grupo delictivo dedicado al fraude de compraventa de vehículos de alta gama.

La agrupación criminal, conocida como Los Soto Jiménez, ha destacado en los estados de Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.

‘Las indagatorias permitieron establecer que el imputado (detenido el pasado 30 de abril en la colonia Doctores, CDMX) aparentaba un alto poder adquisitivo en redes sociales, donde presuntamente contactaba a posibles víctimas con el fin de generar confianza y facilitar la comisión de conductas delictivas’ informó el comunicado de la Fiscalía.