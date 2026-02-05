Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó sobre la detención de una pareja presuntamente vinculada con el doble homicidio de Cecilia Yunuen C. y Alondra Socorro C., ocurrido en julio de 2025 en la ciudad de Morelia. La institución dio a conocer los avances del caso mediante un comunicado oficial difundido el pasado 4 de enero.

De acuerdo con la Fiscalía, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de María del Carmen “N” y Saúl “N”, señalados por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de ambas mujeres.

PAREJA COMETE FEMINICIDIO DENTRO DE INMUEBLE; OTRAS DOS PERSONAS ASESINARON A OTRA MUJER EN EL MISMO LUGAR

Según los datos de prueba obtenidos durante la investigación ministerial, los hechos se registraron durante la madrugada del 28 de julio de 2025. En ese momento, las víctimas se encontraban al interior de un domicilio ubicado en la calle Benamejí El Higueral, en el fraccionamiento Campo Nubes, en Morelia.

La indagatoria establece que, presuntamente, María del Carmen “N” y Saúl “N” sometieron, ataron y golpearon a Alondra Socorro C., para posteriormente asfixiarla hasta causarle la muerte. De manera paralela, otras dos personas habrían participado en la privación de la vida de Cecilia Yunuen C., quien también fue asfixiada en el mismo inmueble.