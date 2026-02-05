Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro
La Fiscalía de Michoacán detuvo a una pareja señalada por el feminicidio de Cecilia y Alondra, asesinadas en 2025 y ocultadas en un inmueble de Morelia
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó sobre la detención de una pareja presuntamente vinculada con el doble homicidio de Cecilia Yunuen C. y Alondra Socorro C., ocurrido en julio de 2025 en la ciudad de Morelia. La institución dio a conocer los avances del caso mediante un comunicado oficial difundido el pasado 4 de enero.
De acuerdo con la Fiscalía, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de María del Carmen “N” y Saúl “N”, señalados por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de ambas mujeres.
PAREJA COMETE FEMINICIDIO DENTRO DE INMUEBLE; OTRAS DOS PERSONAS ASESINARON A OTRA MUJER EN EL MISMO LUGAR
Según los datos de prueba obtenidos durante la investigación ministerial, los hechos se registraron durante la madrugada del 28 de julio de 2025. En ese momento, las víctimas se encontraban al interior de un domicilio ubicado en la calle Benamejí El Higueral, en el fraccionamiento Campo Nubes, en Morelia.
La indagatoria establece que, presuntamente, María del Carmen “N” y Saúl “N” sometieron, ataron y golpearon a Alondra Socorro C., para posteriormente asfixiarla hasta causarle la muerte. De manera paralela, otras dos personas habrían participado en la privación de la vida de Cecilia Yunuen C., quien también fue asfixiada en el mismo inmueble.
CUERPOS DE ALONDRA Y CECILIA FUERON ENTERRADOS EN INMUEBLE
Posteriormente, los ahora detenidos, en presunta complicidad con otras personas, trasladaron los cuerpos de las víctimas a un inmueble ubicado en la calle Arboledas, en la colonia Loma Bonita. En ese lugar, de acuerdo con la investigación, los restos fueron enterrados con la ayuda de un tercer individuo.
La Fiscalía detalló que, durante la noche del mismo día, los investigados regresaron al sitio y cubrieron los cuerpos con cemento, con el objetivo de ocultarlos.
LOCALIZAN CUERPOS DE CECILIA Y ALONDRA Y ESTABLECEN PARTICIPACIÓN DE PAREJA EN FEMINICIDIO
Los restos de Cecilia Yunuen C. y Alondra Socorro C. fueron localizados el 11 de septiembre de 2025, hecho que dio inicio a una serie de diligencias ministeriales y periciales encabezadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidios.
Como resultado de estas investigaciones, se logró establecer la posible participación de María del Carmen “N” y Saúl “N” en los hechos, lo que permitió solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes ante la autoridad judicial.
Derivado de los actos de investigación, agentes investigadores de la Fiscalía cumplimentaron las órdenes de aprehensión, por lo que María del Carmen “N” y Saúl “N” quedaron a disposición de la autoridad jurisdiccional, instancia que deberá resolver su situación jurídica conforme a derecho.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán reiteró su compromiso de garantizar justicia para las víctimas, así como de actuar con firmeza y perspectiva de género ante los delitos que atentan contra la vida de las mujeres.