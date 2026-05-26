Vinculan a proceso a regidor de Ahome por presunta violencia familiar; enfrentará juicio en libertad

La audiencia se celebró en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Norte y quedó registrada bajo la causa penal 445/26. El funcionario municipal enfrentará el proceso en libertad, aunque el juzgador le impuso diversas medidas cautelares.

Un juez de control vinculó a proceso a José Trinidad por el delito de violencia familiar, en un caso derivado de una denuncia presentada por su expareja sentimental ante autoridades ministeriales de Sinaloa.

IMPONEN RESTRICCIONES AL REGIDOR DE AHOME, JOSÉ TRINIDAD, TRAS SER VINCULADO A PROCESO

Como parte de las medidas cautelares determinadas por la autoridad judicial, José Trinidad “N” no podrá acercarse a su expareja ni intentar comunicarse con ella.

Asimismo, tiene prohibido asistir a reuniones donde se encuentre la denunciante y no podrá abandonar la localidad donde reside ni salir del país sin autorización judicial previa.

Además, deberá presentarse periódicamente ante el juzgado mientras continúa el desarrollo del proceso penal.

La autoridad judicial también le notificó que, en caso de incumplir las medidas cautelares impuestas, podría ser detenido y enviado a reclusión preventiva oficiosa.

EXPAREJA DE JESÚS TRINIDAD IMPUSO DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR

De acuerdo con la información presentada durante el proceso, la carpeta de investigación se abrió a partir de una denuncia interpuesta por Valeria “N”, expareja sentimental del regidor e integrante del grupo de ediles de Morena en el Cabildo de Ahome.

Según el expediente, la denunciante señaló presuntos actos de violencia física y psicológica ocurridos el 6 de junio de 2025, durante el tiempo en que ambos estuvieron casados.

La denuncia fue presentada ante la Vicefiscalía Regional Zona Norte.

FAMILIARES DE LA DENUNCIANTE EXIGEN SEPARACIÓN DEL CARGO

Tras conocerse la vinculación a proceso, familiares de la denunciante solicitaron públicamente que el regidor sea separado de su cargo dentro del Ayuntamiento de Ahome.

Los familiares señalaron que, debido a la gravedad de las acusaciones, el funcionario no debería continuar ejerciendo responsabilidades públicas mientras se desarrolla el proceso judicial.

También manifestaron inconformidad por los aplazamientos previos de la audiencia inicial, la cual tuvo que posponerse en dos ocasiones antes de concretarse este lunes en instalaciones del Poder Judicial en la zona norte de Sinaloa.

Los retrasos generaron críticas hacia el funcionamiento del sistema de justicia y señalamientos sobre presunta lentitud institucional.

ALCALDE DE AHOME SEÑALA QUE FISCALÍA DEBE ESCLARECER EL CASO

Luego de que el caso comenzara a difundirse en redes sociales y medios de comunicación, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, declaró que corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizar las investigaciones y determinar responsabilidades.

“Primero que quede en manos de la Fiscalía y de ahí lo que nos diga, actuar en consecuencia, pero hay que esperar a que la Fiscalía dictamine lo que tenga que dictaminar y que integre cualquier averiguación que así lo considere”, declaró.

El presidente municipal afirmó que desconocía formalmente de la denuncia hasta que el tema comenzó a circular públicamente.

Asimismo, indicó que, por la naturaleza de los señalamientos, corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales desarrollar las investigaciones.

AYUNTAMIENTO PODRÍA OFRECER APOYO A LA VÍCTIMA

Antonio Menéndez señaló además que, en caso de que la denunciante solicite acompañamiento o asesoría, el Ayuntamiento podría brindar apoyo institucional a través de la Secretaría de las Mujeres.

“No sé yo quién será la persona, ni las fechas y esas cosas, las desconozco, pero en cuanto nos enteremos y estemos en conocimiento, pues por supuesto que hay que darles todo seguimiento a todas las personas”, expresó.

El alcalde agregó que, de ser necesario, podrían activarse los protocolos institucionales correspondientes.