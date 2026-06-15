Vivienda del Bienestar beneficia a casi 7 millones de personas, celebra Sheinbaum

Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la estrategia busca atender una de las principales necesidades sociales del país: garantizar el acceso a una vivienda digna y con mejores condiciones para las familias mexicanas.

El programa Vivienda para el Bienestar registra avances importantes en su implementación nacional, con acciones que actualmente alcanzan a cerca de 7 millones de personas mediante construcción de hogares, mejoras habitacionales, regularización de créditos y apoyos relacionados con la vivienda.

“Se están construyendo o ya están contratadas 604 mil viviendas; de ellas, 274 mil ya están en construcción y 24 mil 500 ya fueron entregadas”, explicó Sheinbaum al presentar el avance del programa.

La mandataria recordó que la meta establecida para el periodo de gobierno contempla alcanzar 1.8 millones de acciones de vivienda en diferentes regiones de México, mediante programas enfocados en construcción y apoyo a quienes ya cuentan con algún financiamiento.

Los datos muestran que el proyecto contempla distintas etapas, desde la planeación de terrenos hasta la entrega final de viviendas, con la intención de ampliar la oferta habitacional para sectores que requieren nuevas opciones.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y NUEVAS ACCIONES HABITACIONALES

La presidenta explicó que las viviendas consideradas como contratadas cuentan con elementos previos como reserva territorial, proyectos ejecutivos y procesos administrativos concluidos, por lo que se encuentran listas para avanzar hacia la etapa de construcción.

Este proceso permite que los proyectos tengan una organización previa y reduzcan obstáculos antes de iniciar las obras, un punto clave para cumplir con las metas planteadas dentro del programa federal.

Además de la construcción de nuevos hogares, el esquema contempla acciones complementarias como mejoramiento de viviendas existentes y regularización de la tenencia de la tierra para beneficiar a más familias.

El enfoque del programa busca atender distintas realidades habitacionales, desde personas que necesitan una vivienda nueva hasta quienes requieren fortalecer o formalizar el espacio donde ya viven.

La estrategia también considera que una vivienda adecuada no solo representa un espacio físico, sino un elemento relacionado con seguridad, estabilidad económica y calidad de vida.

REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS BENEFICIA A DERECHOHABIENTES

Uno de los puntos destacados por la presidenta fue la modificación y apoyo a personas con créditos hipotecarios que durante años enfrentaron deudas difíciles de cubrir debido a esquemas financieros anteriores.

Sheinbaum señaló que parte importante del programa está enfocada en resolver situaciones de financiamientos considerados impagables, permitiendo que miles de familias tengan mayor certeza sobre su patrimonio.

“Más de 500 mil personas ya no deben, porque habían pagado su crédito, y el resto obtuvo una disminución muy sustantiva en sus deudas”, afirmó durante su intervención.

Estas acciones involucran a organismos relacionados con vivienda, especialmente aquellos encargados de administrar créditos para trabajadores, con el objetivo de mejorar las condiciones de los beneficiarios.

La regularización financiera representa una parte relevante del programa, ya que permite reconocer los pagos realizados durante años y corregir situaciones donde las familias continuaban con adeudos.

EL OBJETIVO DE ALCANZAR 1.8 MILLONES DE VIVIENDAS

El programa Vivienda para el Bienestar forma parte de una política habitacional que busca ampliar el acceso a casas con condiciones adecuadas y fortalecer la planeación urbana en distintas zonas del país.

De acuerdo con la información presentada, las acciones acumuladas incluyen viviendas nuevas, apoyos para mejorar inmuebles, procesos de regularización y beneficios dirigidos a personas con créditos existentes.

La presidenta aseguró que la suma de estos esfuerzos permite alcanzar actualmente a millones de mexicanos, quienes reciben algún tipo de beneficio relacionado con vivienda.

“Esto significa que estamos atendiendo a cerca de 7 millones de personas con el programa de vivienda”, señaló Sheinbaum al explicar el impacto general de la estrategia.

El avance del programa será medido conforme continúen las obras y la entrega de apoyos, mientras las autoridades mantienen la meta de completar los objetivos establecidos para el periodo.