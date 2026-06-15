Sheinbaum confirma a la senadora Laura Itzel Castillo como nueva Secretaria de las Mujeres

El anuncio ocurrió durante la conferencia matutina de la mandataria, donde fue cuestionada sobre la ausencia de una titular definitiva en la dependencia, la cual llevaba cerca de dos meses sin un nombramiento oficial.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la actual presidenta del Senado de la República , Laura Itzel Castillo Juárez , será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya sus responsabilidades dentro de la Cámara Alta.

La llegada de Castillo Juárez al gabinete federal se dará después de cerrar su etapa legislativa, por lo que todavía no existe una fecha exacta para su incorporación formal al equipo del Gobierno Federal.

“Les puedo dar un adelanto: una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres del Gobierno”, declaró Sheinbaum ante los medios de comunicación.

La presidenta explicó que actualmente la senadora se encuentra revisando los tiempos necesarios para concretar el cambio de responsabilidad, aunque aseguró que la Secretaría continúa operando con normalidad.

LA SECRETARÍA MANTIENE SUS ACTIVIDADES ACTIVAS

Ante las dudas sobre el funcionamiento de la dependencia sin una titular definitiva, Claudia Sheinbaum aseguró que los programas y acciones de la Secretaría de las Mujeres no se han detenido durante este periodo de transición.

La mandataria señaló que las estrategias impulsadas desde la institución continúan avanzando y que los equipos encargados mantienen el trabajo en territorio y atención a distintos sectores de la población.

“No están interrumpidas, siguen avanzando todas las actividades que están en la Secretaría, en los Centros Libres, la Cartilla y todas las actividades relacionadas con la Secretaría”, afirmó la presidenta.

La declaración busca aclarar que el cambio de liderazgo no representa una pausa administrativa ni una suspensión de los proyectos que actualmente desarrolla la dependencia.

La Secretaría de las Mujeres tiene entre sus principales tareas la coordinación de políticas públicas relacionadas con igualdad, atención y protección de los derechos de las mujeres en México.

EL CAMBIO DE GABINETE ESPERA EL CIERRE LEGISLATIVO

El nombramiento de Laura Itzel Castillo está condicionado al término de su periodo como presidenta del Senado, una responsabilidad que actualmente desempeña dentro del Poder Legislativo.

La transición refleja un movimiento entre dos espacios importantes de la administración pública: el trabajo parlamentario y la dirección de una institución encargada de impulsar políticas enfocadas en las mujeres.

Castillo Juárez cuenta con experiencia en cargos públicos y participación política, elementos que serán considerados para encabezar una dependencia con presencia nacional.

Su incorporación al gabinete federal se concretará una vez que finalicen los procesos internos correspondientes dentro del Senado y pueda asumir oficialmente la nueva responsabilidad.

El relevo también forma parte de los ajustes naturales dentro de la estructura gubernamental, donde los cambios de funcionarios requieren coordinación entre distintas instituciones.

PERFIL DE LA NUEVA TITULAR DE MUJERES

Laura Itzel Castillo Juárez es una figura con trayectoria dentro del ámbito político mexicano y ha ocupado diferentes responsabilidades públicas a lo largo de su carrera.

Antes de llegar a la presidencia del Senado, participó en actividades legislativas y de representación popular, desarrollando experiencia en temas relacionados con administración pública y trabajo parlamentario.

Su llegada a la Secretaría de las Mujeres ocurrirá en un momento en que la dependencia mantiene programas enfocados en atención comunitaria, acompañamiento y fortalecimiento de derechos.

La designación ha generado atención debido al papel estratégico que tiene la institución dentro de las políticas públicas nacionales.