Reforma a Ley de Vivienda reconoce derecho a una casa adecuada: Edna Elena Vega

Durante una conferencia matutina, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ( Sedatu ), Edna Elena Vega Rangel , explicó que las modificaciones permiten alinear la legislación nacional con el artículo 4 constitucional y con diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La reforma a la Ley de Vivienda representa uno de los principales cambios dentro de la política habitacional en México, al incorporar de manera formal el concepto de vivienda adecuada como un derecho vinculado al bienestar de las personas y al desarrollo urbano ordenado.

La funcionaria señaló que este ajuste busca que la vivienda deje de entenderse únicamente como una estructura física y sea reconocida como un espacio que debe cumplir condiciones de seguridad, servicios, accesibilidad y calidad para las familias mexicanas.

“Lo que significa esta modificación a la Ley de Vivienda es hacer congruente el concepto de vivienda adecuada que ya establece el artículo cuarto constitucional con los instrumentos internacionales”, afirmó Vega Rangel.

LOS SIETE COMPONENTES DE UNA VIVIENDA ADECUADA

Uno de los puntos centrales de la reforma es la incorporación de los siete componentes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece como indispensables para garantizar que una vivienda pueda considerarse adecuada.

Estos criterios buscan que los hogares no solo estén disponibles, sino que también respondan a las necesidades reales de las personas, tomando en cuenta factores económicos, sociales y territoriales.

La nueva visión plantea que una vivienda debe ofrecer condiciones que permitan una vida digna y segura, considerando tanto las características de construcción como el entorno donde se encuentra ubicada.

Los siete componentes de la vivienda adecuada son:

· Accesibilidad económica

· Adecuación cultural

· Accesibilidad para todas las personas

· Disponibilidad de servicios básicos

· Habitabilidad

· Seguridad en la tenencia

· Ubicación adecuada

Estos elementos forman parte del enfoque aplicado dentro del programa Vivienda para el Bienestar, que busca desarrollar proyectos habitacionales bajo una perspectiva integral.

VIVIENDA PARA EL BIENESTAR BUSCA MAYOR ACCESIBILIDAD

Edna Elena Vega destacó que uno de los objetivos principales del programa Vivienda para el Bienestar es garantizar que las familias puedan acceder a una vivienda sin comprometer de manera excesiva sus ingresos.

La titular de Sedatu explicó que la accesibilidad económica es un punto fundamental, ya que busca evitar que los hogares destinen más del 30 por ciento de sus ingresos al pago de una vivienda.

Este criterio está relacionado con la idea de que una casa adecuada no debe convertirse en una carga financiera que limite otras necesidades básicas como alimentación, educación o salud.

La reforma también fortalece las capacidades institucionales para que organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tengan una participación más amplia en el desarrollo habitacional.

“Ya Infonavit y Conavi tienen la capacidad no nada más para construir vivienda, sino también para adquirir, construir, arrendar y organizar suelo”, explicó Vega Rangel.

NUEVAS FACULTADES PARA INFONAVIT Y CONAVI

Uno de los cambios más relevantes de la modificación legal es la ampliación de funciones para las instituciones encargadas de impulsar la vivienda en México.

Con estas nuevas facultades, el Infonavit y la Conavi podrán participar en diferentes etapas del proceso habitacional, desde la planeación del suelo hasta la generación de nuevas opciones para las familias.

La medida busca ampliar la capacidad del Estado para intervenir en la producción de vivienda y atender las necesidades de distintos sectores de la población.

La reforma publicada en abril establece una ruta enfocada en que la política de vivienda considere factores más amplios que únicamente la construcción de inmuebles.

El objetivo es que los nuevos desarrollos habitacionales contemplen servicios, ubicación estratégica y condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de quienes los habitan.

EL DERECHO A LA VIVIENDA EN EL CONTEXTO ACTUAL

La discusión sobre el acceso a una vivienda adecuada forma parte de los retos urbanos más importantes en México y otros países. El crecimiento de las ciudades ha generado nuevos desafíos relacionados con precios, ubicación y disponibilidad de servicios.

Con esta reforma, las autoridades buscan establecer un marco más amplio que permita evaluar la vivienda desde una perspectiva de derechos humanos y no solo como un producto inmobiliario.

La incorporación de estándares internacionales pretende que las políticas públicas tengan mayor enfoque social y consideren las distintas realidades de las familias mexicanas.

La actualización de la Ley de Vivienda abre un nuevo capítulo en la planeación habitacional del país, con énfasis en accesibilidad, seguridad y condiciones dignas.