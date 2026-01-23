Vórtice Polar genera ola de frío extremo en Estados Unidos... ¿Cómo afectará a México?

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 23 enero 2026
    Vórtice Polar genera ola de frío extremo en Estados Unidos... ¿Cómo afectará a México?
    Una intensa irrupción del vórtice polar provocará una ola de frío extremo en Estados Unidos que afectará a más de 160 millones de personas. Además de nevadas y lluvias heladas, el fenómeno podría tener repercusiones directas en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un vórtice polar extendido desata una ola de frío extremo en Estados Unidos. El fenómeno podría impactar a México con riesgos energéticos, alzas en el gas natural e importaciones vulnerables.

Una tormenta invernal de gran intensidad, identificada como Fern, se extenderá desde Texas y las Grandes Llanuras hasta el noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos. El fenómeno cubrirá más de la mitad del territorio continental y traerá consigo temperaturas gélidas, nevadas severas y lluvias congelantes.

Los meteorólogos advierten que el aire ártico asociado a un vórtice polar extendido será el principal detonante del evento. Este tipo de episodios se ha vuelto más frecuente en los últimos años, lo que ha despertado el interés de la comunidad científica sobre su posible relación con el cambio climático.

TE PUEDE INTERESAR: Prepárese... Se avecina diluvio, nevadas, heladas de -15 grados y vientos de hasta 120 km/h por Gran Masa de Aire Frío y 2 frentes fríos en México

Aunque el debate continúa abierto, especialistas coinciden en que la variabilidad natural y el calentamiento global podrían estar influyendo en la desestabilización del sistema atmosférico, generando inviernos más extremos e impredecibles en Norteamérica.

QUÉ ES EL VÓRTICE POLAR Y POR QUÉ SE DEFORMA

El vórtice polar es una vasta región de aire frío y baja presión que gira sobre el Ártico en la estratósfera, a entre 10 y 50 kilómetros de altura. En condiciones normales, este sistema mantiene el aire más frío confinado en latitudes altas durante el invierno.

Sin embargo, cuando grandes ondas atmosféricas se forman en capas más bajas de la atmósfera, pueden ascender y debilitar el vórtice. Al estirarse, el aire gélido se desplaza hacia el sur, provocando descensos bruscos de temperatura en Estados Unidos y, en algunos casos, en el norte de México.

Estas alteraciones explican por qué regiones acostumbradas a climas templados enfrentan episodios de frío extremo, con impactos directos en la infraestructura energética, el transporte y la vida cotidiana.

IMPACTO ECONÓMICO Y RIESGOS PARA MÉXICO

El frío extremo ya tuvo efectos inmediatos en los mercados energéticos. En apenas tres días, los futuros del gas natural en Estados Unidos se dispararon alrededor de un 75%, alcanzando su nivel más alto desde 2022, impulsados por una mayor demanda de calefacción y posibles interrupciones en la producción.

Las bajas temperaturas pueden congelar agua dentro de los gasoductos, afectando la extracción, el transporte y la exportación del energético. Esto representa un riesgo directo para México, que depende en gran medida del gas importado desde Estados Unidos para generar electricidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se aproxima la DANA a México!... ‘La Gota Fría’ azotará con lluvias torrenciales, nevadas y temperaturas bajo cero

Oscar Ocampo, del IMCO, señaló que aunque es poco probable repetir una crisis como la de 2021, el alza del precio de referencia Henry Hub, por encima de los 4.5 dólares por millón de BTU, incrementa la volatilidad financiera. En aquel año, la CFE registró pérdidas por más de 106 mil millones de pesos tras el colapso del suministro en Texas.

DATOS CURIOSOS

· Más de 160 millones de personas en EU enfrentarán frío extremo

· El gas natural subió 75% en solo tres días

· El vórtice polar se ubica hasta 50 km sobre la Tierra

· México depende en gran parte del gas importado de EU

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


Estados Unidos
México

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Tanto los delitos del fuero común como en el fuero federal reportaron un aumento el año pasado.

Se triplican investigaciones por delitos contra el medio ambiente en Coahuila

México depende en buena medida de las importaciones de gas natural de Estados Unidos.

Anticipan alza en tarifas eléctricas por encarecimiento de gas en EU

La Suprema Corte informó que adquirió 9 camionetas, debido a que las unidades que usaban las ministras y ministros ya no cumplían con las medidas para garantizar seguridad e integridad personal

Suprema Corte compran 9 vehículos para ministros; unidades anteriores ya no cumplían con seguridad
Richard Ledezma, futbolista de Chivas, fue uno de los jugadores más desequilibrantes en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Panamá, decidido con un autogol en los minutos finales.

México rompe racha sin victorias con triunfo ‘a duras penas’ ante Panamá
Logros. La cinta animada de Sony y Netflix destaca en la temporada de premios gracias a su música, animación y éxito global.

El fenómeno del k-pop llega al Oscar: ‘K-Pop Demon Hunters’ suma dos nominaciones
Los precios que más aumentaron fueron cigarrillos; refrescos envasados; así como loncherías, fondas, torterías y taquerías en los primeros 15 días de enero 2026.

Aumenta la inflación en la primera quincena de enero de 2026 a 3.77% a tasa anual

La caída más grave en el IMOAM fue en marzo y mayo de 2020 por la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19.

Inegi estima una disminución de la actividad manufacturera de 1.1% a finales de 2025
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura de ‘El Botox’.

Rompió ‘El Botox’ con ‘El Abuelo’ para controlar extorsiones