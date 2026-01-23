Vórtice Polar genera ola de frío extremo en Estados Unidos... ¿Cómo afectará a México?
Un vórtice polar extendido desata una ola de frío extremo en Estados Unidos. El fenómeno podría impactar a México con riesgos energéticos, alzas en el gas natural e importaciones vulnerables.
Una tormenta invernal de gran intensidad, identificada como Fern, se extenderá desde Texas y las Grandes Llanuras hasta el noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos. El fenómeno cubrirá más de la mitad del territorio continental y traerá consigo temperaturas gélidas, nevadas severas y lluvias congelantes.
Los meteorólogos advierten que el aire ártico asociado a un vórtice polar extendido será el principal detonante del evento. Este tipo de episodios se ha vuelto más frecuente en los últimos años, lo que ha despertado el interés de la comunidad científica sobre su posible relación con el cambio climático.
Aunque el debate continúa abierto, especialistas coinciden en que la variabilidad natural y el calentamiento global podrían estar influyendo en la desestabilización del sistema atmosférico, generando inviernos más extremos e impredecibles en Norteamérica.
QUÉ ES EL VÓRTICE POLAR Y POR QUÉ SE DEFORMA
El vórtice polar es una vasta región de aire frío y baja presión que gira sobre el Ártico en la estratósfera, a entre 10 y 50 kilómetros de altura. En condiciones normales, este sistema mantiene el aire más frío confinado en latitudes altas durante el invierno.
Sin embargo, cuando grandes ondas atmosféricas se forman en capas más bajas de la atmósfera, pueden ascender y debilitar el vórtice. Al estirarse, el aire gélido se desplaza hacia el sur, provocando descensos bruscos de temperatura en Estados Unidos y, en algunos casos, en el norte de México.
Estas alteraciones explican por qué regiones acostumbradas a climas templados enfrentan episodios de frío extremo, con impactos directos en la infraestructura energética, el transporte y la vida cotidiana.
IMPACTO ECONÓMICO Y RIESGOS PARA MÉXICO
El frío extremo ya tuvo efectos inmediatos en los mercados energéticos. En apenas tres días, los futuros del gas natural en Estados Unidos se dispararon alrededor de un 75%, alcanzando su nivel más alto desde 2022, impulsados por una mayor demanda de calefacción y posibles interrupciones en la producción.
Las bajas temperaturas pueden congelar agua dentro de los gasoductos, afectando la extracción, el transporte y la exportación del energético. Esto representa un riesgo directo para México, que depende en gran medida del gas importado desde Estados Unidos para generar electricidad.
Oscar Ocampo, del IMCO, señaló que aunque es poco probable repetir una crisis como la de 2021, el alza del precio de referencia Henry Hub, por encima de los 4.5 dólares por millón de BTU, incrementa la volatilidad financiera. En aquel año, la CFE registró pérdidas por más de 106 mil millones de pesos tras el colapso del suministro en Texas.
DATOS CURIOSOS
· Más de 160 millones de personas en EU enfrentarán frío extremo
· El gas natural subió 75% en solo tres días
· El vórtice polar se ubica hasta 50 km sobre la Tierra
· México depende en gran parte del gas importado de EU