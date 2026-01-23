Vórtice Polar genera ola de frío extremo en Estados Unidos... ¿Cómo afectará a México?

Una tormenta invernal de gran intensidad, identificada como Fern, se extenderá desde Texas y las Grandes Llanuras hasta el noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos. El fenómeno cubrirá más de la mitad del territorio continental y traerá consigo temperaturas gélidas, nevadas severas y lluvias congelantes. Los meteorólogos advierten que el aire ártico asociado a un vórtice polar extendido será el principal detonante del evento. Este tipo de episodios se ha vuelto más frecuente en los últimos años, lo que ha despertado el interés de la comunidad científica sobre su posible relación con el cambio climático. TE PUEDE INTERESAR: Prepárese... Se avecina diluvio, nevadas, heladas de -15 grados y vientos de hasta 120 km/h por Gran Masa de Aire Frío y 2 frentes fríos en México Aunque el debate continúa abierto, especialistas coinciden en que la variabilidad natural y el calentamiento global podrían estar influyendo en la desestabilización del sistema atmosférico, generando inviernos más extremos e impredecibles en Norteamérica.

QUÉ ES EL VÓRTICE POLAR Y POR QUÉ SE DEFORMA El vórtice polar es una vasta región de aire frío y baja presión que gira sobre el Ártico en la estratósfera, a entre 10 y 50 kilómetros de altura. En condiciones normales, este sistema mantiene el aire más frío confinado en latitudes altas durante el invierno. Sin embargo, cuando grandes ondas atmosféricas se forman en capas más bajas de la atmósfera, pueden ascender y debilitar el vórtice. Al estirarse, el aire gélido se desplaza hacia el sur, provocando descensos bruscos de temperatura en Estados Unidos y, en algunos casos, en el norte de México. Estas alteraciones explican por qué regiones acostumbradas a climas templados enfrentan episodios de frío extremo, con impactos directos en la infraestructura energética, el transporte y la vida cotidiana.