Votantes no arrasan en pocas horas con boletas en las casillas especiales de Nuevo León

A pesar de que ciudadanos de Nuevo León, realizaron fila para votar en la casilla especial instalada en la Central de Autobuses, el hecho de que todavía había boletas pasadas las 15:00 horas fue un signo del escaso interés que se tuvo en la elección judicial de este domingo.

Lo anterior porque en un proceso electoral ordinario las boletas que primero se terminan son las de las casillas especiales; sin embargo, ahora el ritmo iba más lento.

TE PUEDE INTERESAR: “Creemos que puede haber un México justo”, Papás de Debanhi Susana Escobar votan en elección judicial

En Nuevo León se instalaron 8 casillas especiales, entre ellas, las ubicadas en la Central de Autobuses y en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

En cada una de las casillas especiales se tienen boletas para mil electores; sin embargo, mientras en la Central de Autobuses quedaban menos de 500, en otros puntos apenas habían votado unos 100 ciudadanos, cerca de las 14:00 horas.

“Pensé que ya no iba a encontrar boletas porque en otras elecciones me ha pasado y me tengo que mover a buscar otra casilla especial porque la de la Central es la más concurrida y nada, sí pude votar”, dijo una joven originaria de Veracruz que por cuestiones de estudios habita en San Nicolás de los Garza.

TE PUEDE INTERESAR: Vota hijo menor de AMLO por primera vez, con ayuda de su mamá Beatriz Gutiérrez Müller

Las casillas especiales son para que las personas que están en tránsito o que están lejos de su sección electoral como quiera puedan votar.