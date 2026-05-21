Vuelve a faltar a sesión senador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos

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    Vuelve a faltar a sesión senador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos
    Inzunza no ha solicitado licencia para separarse de su cargo de cara al periodo extraordinario que se celebrará la próxima semana en el Congreso. CUARTOSCURO

Desde que EU anunció acusación de nexos por el narco, suma su tercera falta sin justificación a sesiones de la Comisión Permanente

Por tercera sesión consecutiva, el senador Enrique Inzunza Cázarez se ausentó de las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Desde el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó a él y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por posibles nexos con el crimen organizado, el legislador morenista no se ha presentado a trabajar en el Senado de la República.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avalan-periodo-extraordinario-para-aplazar-a-2028-la-eleccion-judicial-CP20857858

Inzunza Cázarez no se ha presentado a la instalación de la Comisión Permanente, a tres sesiones ordinarias de ese órgano y a una solemne, sin informar a la Mesa Directiva las causas.

El exsecretario de gobierno de Sinaloa fue sustituido en la instalación de la Permanente por la senadora Simey Olvera y en dos sesiones posteriores por el senador Alejandro Murat, pero en la sesión de este jueves no se informó en la pizarra electrónica de asistencias quién ocupó su escaño, lo cual fue denunciado por el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Vázquez.

“Para denunciar de que pudiera ser una anomalía muy grave, llamo la atención de la asamblea sobre el cómputo de esta sesión del quorum. Porque aquí en la pantalla yo estuve contabilizando ocho senadores de Morena entre suplentes y sustitutos. Sin embargo, no se especifica quién está en sustitución de quién”.

“Al no haber aprobado algunas reglas básicas de la comisión permanente, pues, no está permitido las suplencias cruzadas. Entonces, tendría que estar estipulado ahí quién está sustituyendo a quién, por parte de los senadores de Morena, porque, por ejemplo, no vemos que el senador Inzunza, que lleva dos semanas seguidas faltando, quien lo está sustituyendo”, indicó.

Aún se desconoce si Enrique Inzunza solicitará licencia para que su suplente asista al periodo extraordinario de sesiones que se celebrarán la próxima semana.

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