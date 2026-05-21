Avalan periodo extraordinario para aplazar a 2028 la elección judicial

CDMX.-La Comisión Permanente avaló este jueves un periodo extraordinario para discutir y votar cuatro reformas de distinta índole, entre ellas la que busca aplazar hasta 2028 la elección judicial y empatarla con una revocación de mandato presidencial. En el Pleno de la Permanente, se enlistó que además de esta reforma, también se discutirían una reforma que crea la comisión de revisión de candidatos.

Asimismo, otras dos iniciativas propuestas por el diputado morenista Ricardo Monreal, una para incluir como causa de nulidad de elección la intervención extranjera, y otra relativa a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

En lo general, se aprobó este periodo con 26 votos a favor y 10 en contra. Al momento, se discuten las reservas en la sesión.

VAN POR ANULAR ELECCIONES POR INJERENCIA EXTRANJERA El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que prepara una iniciativa para incluir la intervención extranjera como una causal de nulidad de elección.

En un video en redes y sin mencionar a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, Monreal dijo que la propuesta obedece al contexto y a las experiencias recientes en América Latina. “Dado el contexto actual y las experiencias recientes en América Latina, considero pertinente establecer como una causa de nulidad adicional la consistente en que se acredite intervención extranjera alguna”, indicó. El coordinador morenista detalló que su propuesta implicará modificaciones al Artículo 41 constitucional, así como cambios a la Ley de Medios de Impugnación y otras disposiciones secundarias en materia de organización electoral.

Argumentó que la iniciativa obedece al contexto y a las experiencias recientes en América Latina. La iniciativa morenista se da en momentos en que Estados Unidos ha solicitado la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y de otros 9 funcionarios de Morena, así como el debate por el caso de Chihuahua, donde participaron en un operativo antidrogas agentes de la CIA.

Publicidad