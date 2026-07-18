Zacatecas bajo el terror: Jornada violenta dejó 10 cuerpos en tres municipios este sábado

La violencia en Zacatecas alcanzó un nuevo nivel de crueldad este fin de semana. El hallazgo de diez cuerpos en puntos estratégicos de tres municipios ha encendido las alarmas en la región. Analizamos los detalles de este despliegue criminal, la respuesta de las autoridades y lo que esto significa para la seguridad en el estado.

El fin de semana en Zacatecas se vio marcado por una estela de muerte. Durante las primeras horas de este sábado, las autoridades confirmaron el abandono de cuerpos en distintos puntos carreteros. El patrón es claro: no se trata de eventos aislados, sino de una operación coordinada que buscó generar un impacto visual y psicológico en la población. Los municipios afectados, puntos clave en las rutas de trasiego y disputa territorial, se han convertido nuevamente en el escenario de una guerra que parece no tener freno.

¿Por qué estos municipios son puntos rojos?

La elección de las ubicaciones no es casual. Los municipios donde fueron localizados los restos operan como zonas de control para los grupos delictivos que se disputan el territorio zacatecano. Estas vías de comunicación son vitales, y el hecho de utilizarlas como espacios para exhibir cuerpos responde a una lógica de control territorial. La disputa entre los cárteles que operan en la zona ha convertido estas carreteras en un “campo de batalla” donde la población civil es la que termina pagando los platos rotos, viviendo bajo el constante miedo de quedar atrapada en el fuego cruzado.

¿Qué respuesta han dado las autoridades?

Tras los reportes ciudadanos al número de emergencias 911, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado se movilizaron para acordonar las áreas y realizar el levantamiento de los cuerpos. Aunque las autoridades han activado protocolos de investigación, la pregunta que persiste en el ambiente es la misma de siempre: ¿hasta cuándo?

La estrategia de seguridad actual parece insuficiente ante la capacidad de movilización de estos grupos. Para nosotros, los habitantes, este nuevo episodio es un recordatorio de que la paz en Zacatecas sigue siendo una deuda pendiente que el discurso oficial no logra saldar. Estaremos dando seguimiento puntual a la identificación de las víctimas y a cualquier avance que arroje la Fiscalía en las próximas horas.