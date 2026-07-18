Tras cambiar de juez en Centro de Justicia de Almoloya, FGR libra captura de Ernesto Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO.- FGR metió a Ernesto Ruffo Appel en investigación donde se le imputa ser uno de los líderes de organización criminal dedicada al huachicol. El 22 de junio, el juez de carrera judicial Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, negó todas esas aprehensiones porque estimó que la FGR no fundamentó sus “inferencias”.

Sin embargo, el pasado lunes la FGR volvió a pedir las mismas órdenes de captura, pero esta vez agregó a dos nuevos imputados: uno era Ruffo Appel, a quien esta vez señaló como líder de la organización criminal. El otro es Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, accionista de Mapror de Hidrocarburos, y de Lambrucar, implicadas en la dispersión de recursos mediante pagos simulados. En el segundo intento, la FEMDO ya no llevó el caso ante el mismo juez, sino acudió con Alejandra Ramírez de la Vega, juzgadora de elección popular adscrita a Almoloya, quien al día siguiente ordenó las capturas.

”Se concluye que la participación de Ernesto Ruffo Appel y/o Ernesto Guillermo Ruffo Appel, no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho, desde donde organizó, coordinó y ejecutó un esquema ilícito de carácter sistemático orientado a la introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional, en perjuicio del fisco federal y del orden económico del Estado”, dijo la juez Ramírez, al girar la captura. La orden de aprehensión contra Ruffo y los otros 24 imputados fue librada por delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando. Los dos primeros comprometen la libertad del primer Gobernador de Oposición en México, y ahora fundador del partido Somos México, pues contemplan la prisión automática.

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