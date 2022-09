Luego de pasar mil 101 días en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga ha comenzado a dar sus primeras declaraciones en diversos medios de información.

Quien habría ejercido su puesto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluso reveló en quitarse la vida en el reclusorio, aclarando que hubo días donde no pensaba siquiera en levantarse, dijo a Adela Micha.

Asimismo, en entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula, señaló que se había “quebrado”. “Al principio decía: ‘yo hasta aquí llegué’. Tantos años dedicada a luchar por mi país, por las mujeres, y mi prestigio y mi reputación... Yo sentía que era una especie de feminicidio político. ‘Hay qué matarla, destruirla’”, revirió, recordando las amenazas que llegó a leer sobre ella.

De igual manera, encara a Cárdenas que ella “no traicionó a nadie”, pues “salgo con la cara en alto. No me traicioné a mí misma ni a mis principios, ni a mis ideales. Eso me permite estar con tranquilidad. Traigo en la sangre la pasión por México. Ahorita tengo que culminar un proceso legal”, presumió.

