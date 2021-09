Mi excelente trabajo en la SFP sigue levantando ámpula: Irma Sandoval

Luego que este día el diario Milenio acusara que la ex titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, no investigó señalamientos por mal manejo de recursos en primer año de AMLO, a través de sus redes sociales la ex funcionaria señaló que su “excelente trabajo sigue levantando ámpula”, y que es “absurdo” el que haya “simulado” atención a las recomendaciones de la ASF:

“El excelente trabajo que desarrollamos al frente de la @SFP_mx SFP sigue levantando ámpula. Es francamente absurdo insinuar que yo hubiera “simulado” atención a las recomendaciones de la ASF. Quienes fueron mis colegas en la APF lo saben bien”.

De igual forma, Sandoval apunta que en su propia resolución, el INAI refiere la amplia documentación pública, en redes y medios que hizo de sus reuniones con los secretarios de Estado.

Asimismo, refiere que durante su gestión al frente de la Función Pública “dimos respuesta puntual y sustancial a las solicitudes de transparencia correspondientes de acuerdo a los más altos estándares en la materia”.

Y acusa a Milenio de manipular la información: “Sorprende la editorialización engañosa de la nota que hoy tergiversa la información y decepcionan las declaraciones sesgadas de algunos comisionados del INAI en la sesión pública”.