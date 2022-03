$!Militar será enjuiciado por asesinar a la golfista Lidy Villalba en Jalisco

Un juzgado de distrito penal vinculó a procedimiento al soldado de infantería Gabriel ‘N’, quien disparó una ‘ametralladora mini’, tipo M60, calibre 762, que estaba empotrada en la caja de una de las camionetas de SEDENA, que persiguió el vehículo Lincoln de color blanco en el que viajaba la golfista Lidy Villalba.

La agresión a balazos se registró la noche del jueves pasado cuando el conductor desatendió las indicaciones de alto, por parte de policías de investigación de la Fiscalía de Jalisco, elementos de policías municipales y estatal, y efectivos de la Secretaria de la Defensa Nacional.

El chofer de la camioneta, quien desarrolla funciones de escolta, refirió que no se detuvo por la presunción de que se trataba de un asalto, ya que los vehículos de los policías ministeriales no usan logos, y el personal de la fiscalía no porta uniformes.

Más para leer: Asesinan en Jalisco a Lidy Villalba, famosa golfista y excandidata del PRI en SLP