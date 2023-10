‘Morderán’ salario de trabajadores para pagar cuotas sindicales, Morena y aliados aprueban sean obligatorias

El pleno del Senado dio luz verde, con 67 votos a favor y 34 en contra, a una reforma que establece la obligatoriedad de que los empleadores descuenten a sus trabajadores vía nómina las cuotas sindicales.

El dictamen avalado con los votos de Morena y sus aliados, el cual fue remitido a la Cámara de Diputados, elimina de la Ley Federal del Trabajo la atribución de los trabajadores de poder “manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla”, la cual fue aprobada en 2019.

Senadores de oposición calificaron como “un abuso” obligar a los trabajadores a que les descuenten las cuotas sindicales de su salario, con el argumento de que tienen la libertad de optar por pertenecer a una organización sindical.

“Un valor universal es la libertad de las personas para decidir sobre su patrimonio. Lo que esta reforma está haciendo es no permitir que un trabajador pueda libremente decirle a su empleador que no está de acuerdo en que le descuenten obligatoriamente una cuota sindical”, criticó el panista Damián Zepeda.

El presidente de la Comisión del Trabajo, el morenista Napoleón Gómez Urrutia, quien también es líder del sindicato minero, defendió la reforma porque busca asegurar el financiamiento de las organizaciones sindicales para que puedan ejercer sus labores en defensa de los trabajadores.

“La reforma busca garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras en México, porque quien no se encuentra al corriente en sus cuotas, no forma parte del sindicato, y no tiene el derecho a la protección y la seguridad laboral que este brinda”, expresó.

A contrapelo, la panista Lilly Téllez acusó que los líderes sindicales son “tan corruptos, abusivos y gandallas” que ahora por ley buscan “a fuerza” “robar” a los trabajadores, con el objetivo de seguir dándose “vida de magnates”, mientras los trabajadores “están esclavizados”.

“Ustedes, los líderes sindicales, viven a expensas de los trabajadores; son multimillonarios los líderes sindicales explotando a los trabajadores de México. No hay un empleado que viva al nivel de usted, don Napoleón Gómez Urrutia. Como ya no lo quieren, como ya no le quieren pagar las cuotas a sus sindicatos, ahora usted quiere por ley, por fuerza, robarles de su salario”, soltó.

En respuesta, Gómez Urrutia afirmó que no le sorprende la “perversidad”, la “confusión” y la “corrupción” de los senadores de “extrema derecha”, “cabilderos empresariales disfrazados de senadores de la República”, quienes “lo que están defendiendo es a los explotadores de los trabajadores”.

