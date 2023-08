Movimiento Ciudadano en Jalisco respalda decisión de Enrique Alfaro

”Antes que colores y siglas partidistas, a nosotros nos une Jalisco y su gente. Aquí trabajamos en equipo, no hay divisiones. Caminamos juntos. Este proyecto, que hemos formado mujeres y hombres, libres de Jalisco, no le pertenece a nadie. Es de la sociedad jalisciense. Por ello, este movimiento político seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco ”.

El documento estaría firmado por senadores del Movimiento Ciudadano de Jalisco, diputados federales y locales, así como presidentes municipales: “No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos” .

“Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro . No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente”, detallaron.

El día de ayer, Enrique Alfaro reiteró que no tiene aspiraciones para participar en el proyecto de Movimiento Ciudadano, con rumbo a las elecciones de 2024, acusando que “ya no entiendo” las decisiones de su bancada.

“Yo ya no quiero participar... Me parece que en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves”, indicó.