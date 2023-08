Ebrard contradice a Mario Delgado sobre pruebas de acarreo a favor de Sheinbaum: ‘Entregué todo lo que teníamos’

El aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, aseguró que entregó las pruebas necesarias ante el Consejo Nacional del partido, liderado por Alfonso Durazo, en contra de presuntos acarreos y brigadeos de la Secretaría de Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum.

Así lo anunció luego de que Mario Delgado, presidente nacional de la bancada, reiterara que el ex canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no dio pruebas al respecto. Ebrard Casaubón lamentó que, probablemente, el líder morenista no está enterado de las evidencias entregadas.

“Ya le mandé una comunicación hoy en la mañana, porque esto se le entregó al presidente del Consejo de Morena, que, por cierto, es el órgano en el que se establecieron los acuerdos para este proceso, y por eso a él se la entregué, ya está en sus manos, probablemente él no está enterado”, argumentó.

Durante una conferencia de prensa, la “corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que entregará copias de las presuntas pruebas a los medios de comunicación, mismas que ya habrían llegado hasta el Consejo Nacional de Morena.

“Presenté todo lo que teníamos, y lo que se acordó por parte del partido es que tomarían las medidas, investigarían lo necesario, y así quedamos”, alegó, luego, afirmó que varias instancias tenían acceso a las pruebas, como el Instituto Nacional Electoral (INE).

Finalmente, pidió que “cumplan la ley y que respeten el proceso interno” del partido; a Durazo, exhortó a que “cumpla los acuerdos que firmamos ante el consejo”, así como “hacerlos cumplir”.

Apenas el día de ayer, Mario Delgado Carrillo advirtió que las acusaciones de Ebrard no tenían algún fundamento, asimismo, que no ha presentado ninguna prueba de la supuesta intervención de la Secretaría de Bienestar en presuntos acarreos a favor de su compañera.